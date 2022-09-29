「台灣大哥大股份有限公司擬申請合併台灣之星電信股份有限公司案」今(29)日舉行聽證會，近期電信業者為未來新電信三雄的超頻問題槓出火氣，在此一風波中，台灣大(3045)總經理林之晨首度發表意見。他表示，台灣大合併台灣之星後，頻譜雖有所增加，但仍是三家業者中最少，「這是一個老三當自強的故事」，藉此欲表達若頻譜繳回，將會對台灣大造成衝擊。

林之晨表示，電信屬於規模經濟，經營需跨越規模門檻，否則只是徒耗社會資本，以台灣2300萬人口來看，實在容不下5家業者，台灣之星自4G開台以來，一直無法達到經濟規模，2021年虧損35億元、累積虧損高達324億元，淨負債達264億元。進入5G時代，建設成本更高，轉正遙遙無期，不堪虧損股東無意繼續投入，故促成台灣大、台灣之星的合併。

林之晨表示，台灣之星虧損嚴重，且網路整併費時，在合併後第一年將對台灣大損益造成負面影響，累積前兩年台灣之星案對台灣大稅前效益為負，至第四、五年網路整併發揮綜效，進入穩定期後，預估對新台灣大整體獲利也僅占7%。因此，此案雖對台灣大有財務效益，但更重要的，是對台灣之星原有客戶、員工的照顧。

針對近期吵翻天的超頻問題，林之晨認為，台灣大合併台灣之星後，頻譜雖有所增加，但仍是三家業者中最少，換言之，這是一個老三當自強的故事，大家可以用促進競爭的角度思考本案，規模相當的業者競爭，就是消費者之福，在五家業者的電信產業，三分之一頻譜上限是促進競爭；但在三家業者的電信產業，三分之一頻譜上限就變成齊頭式平等，反而限制了競爭。