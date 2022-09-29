觀光局今宣布，因應遊客爭相敲碗，決定再加場，9月30日至10月2日「飛好飛滿」，同步開放網路購票，若錯過最後這一波，就要再等1年。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局主辦的愛河熱氣球活動，9月16日開飛，期間因地震緣故喊卡，觀光局今宣布，因應遊客爭相敲碗，決定再加場，9月30日至10月2日「飛好飛滿」，同步開放網路購票，若錯過最後這一波，就要再等1年。

觀光局指出，「2022高雄愛．月熱氣球」愛河場主打城市中浪漫的熱氣球美景，繫留體驗名額於8月5日線上開賣時售罄，這次回應眾多民眾、網友熱烈敲碗，將於9月30日至10月2日再加場。

不過，熱氣球繫留體驗易受氣候、風力等因素影響，熱氣球專業飛行團隊表示上午場次氣候狀況相對穩定，搭乘清晨升空的熱氣球可以看著日出，充分體驗在晨曦中的寧靜及日出陽光灑落喚醒城市的瞬間。至於喜歡熱鬧嘉年華氛圍的民眾則參加下午場，晚間還有精彩迷你熱氣球光影展演及質感餐車市集。

現場搭配熱氣球場域布置浪漫氛圍，除各式美食攤位、文青手作小鋪，六、日下午還有街頭藝人現場折氣球秀，飲食區有野餐小桌。

熱氣球繫留活動每場次名額有限，採線上及現場售票，票價500元，於全台7-ELEVEN的ibon機台及線上售票系統（https://ticket.ibon.com.tw/NewsInfo/Details/2466）搶先預約購票。