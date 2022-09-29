34歲的陳姓女子和49歲的柯姓女子在路上發生擦撞，柯女眼看只是小車禍便說「小擦撞而已吧？我先走囉！」隨後騎車離開現場，陳女因擦撞手腕扭傷，看到柯女瀟灑離開感到傻眼，並追上去將柯女攔下。警方了解後，請示地檢署後檢察官認柯女行為已構成肇事逃逸現行犯，警方當場逮捕柯女，柯女也傻眼直呼「只是小擦撞而已，這樣也要送法院？」感到非常懊悔。

鳳山分局忠孝所26日接獲陳女報案，稱遭對方擦撞後，對方卻意圖逃逸，現已把人攔下來，警方立即趕赴現場。經了解發現，擦撞後，柯女見雙方都沒有發生嚴重傷勢，便自覺是小車禍，丟下一句「我先走囉」就離開現場，陳女因擦撞導致右手腕扭傷，看到柯女離去當下相當傻眼，隨即催油門追上柯女將她攔下後報案。

警方請示地檢署後，檢察官認為柯女行為已構成肇事逃逸現行犯，警方當場逮捕柯女，柯女也傻眼表示「只是小擦撞而已，這樣也要送法院？」、「怎麼這麼麻煩」，但也對自己一時的糊塗行徑感到相當懊悔。