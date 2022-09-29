截至昨（28）日，中國進出口銀行的基礎設施基金已完成500億元（人民幣，下同）的資金投放任務，共支持了106個重大項目。

根據央視新聞報導，從投向來看，向港口、鐵路、公路等交通基礎設施領域投放基金332億元，佔比66.4％；向能源及水利基礎設施領域投放基金62億元，佔比12.4％；向集成電路領域投放基金53億元，佔比10.6％；向產業園區及重大物流基礎設施領域投放基金35億元，佔比7％。

從地域看，向廣東、江蘇、山東、浙江、河南和四川投放基金252億元，佔比50.4％；向包括六個經濟大省在內的重點省區市投放基金337億元，佔比67.4％。

中國進出口銀行負責人表示，下一步將紮實做好基金投後管理工作，以投貸聯動、同業聯動等方式做好已投放項目的配套資金落實，促進項目建設儘快形成實物工作量。

中國進出口銀行直屬於大陸國務院，是大陸國有政策性銀行，主要支持對外經貿發展和跨境投資，「一帶一路」建設、國際產能和裝備製造合作，以及中小企業向外發展等領域。