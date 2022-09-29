頻譜爭議愈演愈烈，為台灣大哥大合併台灣之星埋下變數，NCC今日召開聽證會，台灣大哥大總經理林之晨說，台灣實在容不下5家業者，台灣大哥大在「拯救」台灣之星同時，會全力貢獻經濟安定、用戶權益、企業專網、節能減碳，以及數位共融，最大化本案的公眾利益。

林之晨說，由於台灣之星虧損嚴重，且網路整併費時，在合併後第一年將對台灣大損益造成負面影響，累積前兩年台灣之星案對台灣大稅前效益為負，至第四、五年網路整併發揮綜效，進入穩定期後，預估對新台灣大整體獲利也僅占7％。此案雖對台灣大有財務效益，但更重要的，是對台灣之星原有客戶、員工的照顧。

至於頻譜爭議，林之晨認為，若回收頻譜導致閒置，反而有損公眾利益。台灣大合併台灣之星後，頻譜雖有所增加，但仍是三家業者中最少，換言之，這是一個老三當自強的故事。大家可以用促進競爭的角度思考本案，規模相當的業者競爭，就是消費者之福。在五家業者的電信產業，三分之一頻譜上限是促進競爭；但在三家業者的電信產業，三分之一頻譜上限就變成齊頭式平等，反而限制了競爭。

台灣大哥大商務長 林東閔則說，台灣大哥大秉持用戶權益為首位，以五大面向提升用戶權益，包括：服務體驗升級、保障合約、保留及優化方案、多元獨家方案以及多元加值服務。

台灣大哥大也承諾保障與台灣之星用戶既有合約（含終身合約），保留並優化台灣之星特色方案，如「以量計價」方案將優於台灣之星現行方案、身心障礙關懷專案，另新增學生及銀髮族群等經濟弱勢族群方案。

台灣大哥大技術長 郭宇泰說， 合併案網路整合最重要的目標就是用戶至上：一個網路，七個頻段，無差別待遇；無論原來是台灣大或台灣之星的用戶一視同仁，沒有二等公民。台灣大將提供更大的網路涵蓋，更好的頻譜效益及用戶體驗，節省用電，升級服務促進產業發展。

台灣大哥大允諾會整合台灣大的基站及台灣之星的重要站點，使用MOCN的共頻技術，用同一個基站發射雙方的頻段，讓所有的用戶享受相同的上網速率。

員工權益方面，台灣大哥大法規副總 李南玫說，台灣之星經理級(含)以下同仁「全數留用」，不會設留用條件，占比達台灣之星現有員工97％以上。而對於副處長級(含)以上之主管，則將全力媒合。等本案合併後，將安排面談，讓同仁了解工作內容與未來規畫。尊重員工意願，若無意願接受轉任者，會提供優於勞動法令之「優離退方案」，供同仁選擇。