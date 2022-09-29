凱基證券首屆「種子實習計畫」完訓，全台共計12所大學院校學生積極參與，凱基證券將視實習生後續表現提報晉用為正職員工。凱基證券將理論與實務深度結合，在地實習課程獲得高度好評，結訓遴選出的優良實習生，皆已考取證券營業員證照，為畢業後的職涯發展奠定基礎。

為協助學子們順利邁出職涯發展第一步，凱基證券推出種子實習計畫以實務工作的角度規劃實習生課程，課程包含三大階段：一、盤前：參與晨會、整理當日投顧資訊、重點個股；二﹑盤中引導線上業務申辦、介紹「隨身e策略」APP；三、盤後後台作業、陪同拜訪客戶等。凱基證券完善的實習生訓練落實「首選雇主」的策略目標，同時也幫同學打下扎實基礎功。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示：「既然要做，就要做到最好，所以我們由總公司統籌規劃完整課程，並結合分公司在地的導師制度，從前台接待到後台作業，一天從開盤前到收盤後，都有非常專業的紀律及市場資訊需學習。」其中搭配資深同仁傳承經驗的導師制度最受學生好評，不僅深化學生的證券專業知識，也成功提升未來的職場競爭力。

通過凱基證券實習培訓，台灣大學陳同學表示，藉由每日撰寫學習日誌，觀察到數位轉型的重要性，以及如何提升顧客體驗，來創造出企業與客戶雙贏局面。

高雄大學蔡同學指出，一起實習的同儕都非常專業，身處優秀環境會使得自己也更加進步；東海大學江同學則說進入證券業一直是自己的目標，非常感謝這個實習機會，能提前了解證券營業員的工作內容、具備條件、以及需要加強的專業項目等，也期待未來能加入凱基證券這個大家庭。