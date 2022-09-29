心臟疾病長年居國人十大死因第二位，平均每24分鐘就有1人死於心臟疾病。醫師提醒，心臟衰竭會影響全身器官，尤其心臟和腎臟緊密相連，透析病友發生心衰竭比率是一般人的10倍，如出現「累、喘、腫」症狀恐是心衰竭前兆，務必及早就醫接受心臟超音波和抽血檢查。

敏盛醫療體系總院長陳文鍾說明，心臟疾病包括心肌梗塞、高血壓心臟病、心律不整、冠狀動脈心臟病等，這些疾病的共同結果就是心臟衰竭，相當於心臟病的末期，致死率相當高，五年存活率僅40％。

中華民國心臟基金會副執行長趙庭興指出，心臟衰竭可能是心臟收縮或舒張異常，導致血液無法正常輸出，因而出現疲累、喘症狀，如果血液淤積在下肢則會導致腫脹。陳文鍾提醒，如出現症狀務必及早就醫，接受心臟超音波和抽血檢查。

心臟衰竭和腎臟健康緊密相連。陳文鍾說明，當心臟供血量不足，腎臟水分無法排出，就會引發惡性循環。趙庭興指出，一旦發生心衰竭，約5成病友會罹患慢性腎臟病；若心衰竭合併末期腎衰竭，6成以上病友會在1年內死亡。

「心臟和腎臟緊密相連，當其中一個壞掉，另一個很容易跟著惡化。台北榮民總醫院腎臟科醫師黎思源說，台灣是洗腎王國，約有10萬人接受透析治療，其中高達30％有心衰竭症狀，是一般人的10倍，目前已有藥物可改善心衰竭預後，只要及早發現治療，就有機會擺脫心腎的惡性循環。

今天（29）是世界心臟日。國健署副署長魏璽倫表示，心臟疾病是全球重大威脅，在國內也是第二大死因，去年（110）帶走5萬多條寶貴生命；三高、抽菸、飲食不正常、缺乏運動都是主要危險因子，提醒40歲以上民眾善用免費成人健檢，並落實居家量血壓、每天量腰圍。