自2020年疫情發生後，中國國家主席習近平9月中旬首次出訪，出席了上海合作組織峰會，並會見了中亞領導人。一些觀察家將此訪描述為中國加強合作以制衡西方的一種方式。中國外交部副部長馬朝旭表示，元首外交具有不可替代的重要作用和戰略價值，中國的收獲是「朋友圈」越來越大。

中共中央宣傳部今天（29日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會的第36場，介紹新時代中國的外交工作。今天邀請到兩個部門的負責人，中央對外聯絡部副部長郭業洲和外交部副部長馬朝旭，回答記者關心的問題。

馬朝旭表示，本月中旬，習近平出席上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，並對哈薩克、烏茲別克進行國事訪問。習近平停留時間48小時，密集出席近30場活動，會見10國領導人，有力推動上合組織發展，引領中國和有關國家關係邁上新台階。

至於下階段中國領導人是否有計劃在未來幾個月內與來自其他地區比如美國的領導在海外親自會面？馬朝旭表示，如有相關消息，中國外交部會及時發佈。

馬朝旭表示，過去十年，習近平身體力行，開展了一系列精彩紛呈、成果豐碩的元首外交。習近平2013年3月訪問俄羅斯時首次提出推動建立新型國際關係，2013年秋天訪問哈薩克和印尼時提出「一帶一路」倡議，2015年在聯合國大會提出共建人類命運共同體，2017年在聯合國日內瓦總部系統闡述了共建人類命運共同體的深刻內涵與目標路徑。在出席第76屆聯大一般性辯論和博鰲亞洲論壇2022年年會時，分別提出全球發展倡議、全球安全倡議，為加強全球治理提供中國方案。

馬朝旭表示，習近平總書記指出，構建人類命運共同體，關鍵在行動。十年來，習近平42次出訪，足跡遍及五大洲69個國家，在大陸國內接待了100多位國家元首和政府高層官員。曾經一個月四度踏出國門，一周主持70場雙多邊活動。

馬朝旭表示，疫情發生後，習近平積極開展「雲外交」，和外國領導人與國際組織負責人通話181次，以視頻方式出席重大外事活動78起。今年1月，中國成功主辦北京冬奧會，大力開展冬奧外交，習近平為各國領導人舉行20多場雙邊活動，國際政要高興而來，滿意而歸。今年6月，習近平以視頻方式主持金磚國家領導人第14次會晤、全球發展高層對話會，開啟金磚高質量發展新時代，掀起新興市場國家和發展中國家團結合作新高潮。

馬朝旭表示，習近平曾經說過，「走四方固然辛苦，但收穫的是『朋友圈』越來越大」。大陸網友也說：「我們跟著習主席看世界。」這些都彰顯了元首外交不可替代的重要作用和戰略價值。

馬朝旭表示，習近平在國際上廣交朋友，親自講述中國故事。他與美國愛荷華州友人保持了30多年的友誼，詮釋了「以心相交，方成其久遠」。總書記以梁家河發展變遷的小切口描繪中國共產黨百年奮鬥的大圖景，以「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」比喻中國選擇了符合自身國情的發展道路，加深了國際社會對中國的瞭解，展現了平易近人、以誠相待、重情尚義的領袖風範，彰顯了習近平總書記立己達人的世界情懷。