終於等到這一天！行政院今（29）日正式宣布入境自10月13日起放寬為0＋7新制、取消居家檢疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令，雄獅旅遊即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品，就可享免費辦理護照服務，現省1800元，活動名額無上限。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從台灣政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，占比約49％，其次分別是歐洲19％及東南亞8％；國際機票銷量也有成長，銷量前五名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。

雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等，其中，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問，加上雄獅東京公司備援，提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。

雄獅旅遊即日起正式開賣團體旅遊商品，並於官網推出解封特惠專區，「解封首爾時尚購物小旅行4日」每人最低價19900元起，搭乘松山－金浦來回班機，大啖懷念的韓國美食；還有國人最愛的日本，「旅天下解封冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低29900元起。

「解封經典享趣輕奢華泰國5日」每人最低29999元起，保證無購物行程、入住1晚文華東方酒店，再加碼送價值1200元泰國觀光簽證費用；長程線則有「解封特選法國聖誕市集直飛8日」，除了艾菲爾鐵塔、蒙馬特、凱旋門等景點行程外，充滿濃厚過節氣氛的聖誕市集是不能錯過的景點。