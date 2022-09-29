為了呼籲社會重視流浪動物的處境，並為「浪浪」建立友善環境，包括米其林摘星餐廳在內的14位知名大廚與餐飲職人攜手舉辦的「CSR 公益餐會」，將於今（29）晚在台北晶華酒店上菜。餐會所得扣除成本後，將全數捐出幫助浪浪，期能拋磚引玉，喚起社會重視流浪動物議題，為社會帶來更多溫暖與正向力量。

參與「CSR為愛上菜 公益餐會」的名廚皆為無償參與，名單包括：Charles Wu from Three Coins、Catherine Shih, Melanie Garcia & Eric Liu from nena by Gen Creative、Jeffrey Downs from Holt、Jimmy Lim from JL Studio、Kae Yin from AHA Saloon、Kai Ho from Tairroir、Kai Ward from CANVAS、Ming Kin Lam from LONGTAIL、Long Xiong from MASA、Nobu Lee from Orchid、Paul Lee from Impromptu by Paul Lee與Richie Lin from MUME。

此陣容比「米其林星光晚宴」更浩大、也更「華麗」。所以餐會消息一公佈，短短數天，超過210席已全數售罄

「CSR為愛上菜 公益餐會」發起人之一、Impromptu by Paul Lee主廚Paul Lee李皞，本身是愛狗人士，因收養浪浪，無意間得知台灣現在的流浪動物處境，飼養毛孩的人愈來愈多，但浪浪的數量也隨之增加，他希望能為浪浪再多做些什麼。

Paul和好友態芮主廚Kai何順凱商討後覺得「既然要做，就讓影響力發揮到最大」！於是他們邀集餐飲好友一起投入。並在《天下雜誌Off學》的提議下，將CSR（Corporate Social Responsibility企業社會責任）的企業一字，轉化為Chef主廚，善用明星主廚的吸引力，共同促成第一屆Chef-SR （Chef Social Responsibility）公益餐會。

參與活動的14位職人有一共同理想目標：他們希望自己不只能在廚房發揮自己的專業，更對外擴大影響力，向大眾傳達「好吃也能改變世界」，進而喚起社會發揮愛心，共同建立一個對流浪動物更友善的社會環境。

「CSR為愛上菜 公益餐會」將關懷幫助台灣的流浪動物公益團體。受贈單位分別是2009年成立、長期關注動物虐待案件調查和動物政策倡議、動物福利教育與專題研究的「TSPCA社團法人台灣防止虐待動物協會」，以及2014年創辦、以收容送養老病殘犬、推動老年與弱勢犬貓照護醫療與媒合領養的「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」。

「CSR為愛上菜 公益餐會」所有餐費收入將扣除食材及相關成本後，全數捐出，並由受贈公益團體開具正式捐款收據。本餐會所有主廚完全無償公益參與，估計能為TSPCA社團法人台灣防止虐待動物協會及社團法人諾亞方舟動物同樂協會兩個動保團體募得一百多萬將近兩百萬的捐款。

「做公益是吃力不討好的事，無法面面俱到，而且一定有人不滿意，或是反問我們麼為什麼不救人要救狗？但想做公益的心不該區分對象，我們很單純地想要貢獻自己能力，為這個社會再多做些什麼！」活動發起人之一的何順凱指出，「今年我們關懷流浪動物，未來可以幫助老人、小孩和更多弱勢族群，在我和Paul的想法中，從來都不是放煙火式的一次性行動，我們都希望能持續地做下去。」

李皞分享，當他和何順凱跟身邊的主廚朋友們提起這個想法，沒想到主廚們聽到「公益」都沒問細節，就願意完全無償加入，讓他很感動。「我認為透過這麼多廚師的團結，可以讓訴求更容易被看到，進而產生更大的影響和關注。」

「CSR為愛上菜 公益餐會」菜單，是以具有相當難度的「蔬食」呈現。在Cocktail hour悉心設計3道開胃小點，搭配調酒與無酒精飲品，為晚宴揭開序幕，接著以Fine dining形式呈現三道前菜、一道主菜與甜點。最後還有精緻伴手禮，讓大家帶著飽足的心滿載而歸。

「CSR為愛上菜 公益餐會」料理時使用的奶蛋，則是經過「動物福利標章」認證的動福蛋和動福乳品食材供應商。這不只考驗主廚們的創意與手藝，也考驗台灣這塊土地對公益餐會和友善生命的認知。期待透過「CSR為愛上菜 公益餐會」，提醒更多人重視且善待身邊的動物們。

「CSR為愛上菜 公益餐會」的贊助品牌與企業有：台北晶華酒店、人頭馬X.O特優香檳干邑，以及酒商法蘭絲。