今年逢士林區葫蘆寺建廟75周年，將於10月擴大舉辦建廟75周年水陸巡安除瘟遶境賜福，更邀集北中南8間大廟參與巡香，台北市長柯文哲以及無黨籍台北市長參選人黃珊珊今受邀出席開鑼記者會，未見藍綠兩黨北市參選人，對此廟方表示，北市府一直與葫蘆寺互動密切，因此才特別邀請前副市長黃珊珊參與活動。

柯文哲致詞時表示，今天來到會場嚇一跳，幾乎北中南的大廟都到場參與，這兩年疫情期間，葫蘆寺捐贈了許多物資給北市消防局、警察局以及區公所，今年更要捐3輛護車，讓柯文哲笑稱「感謝，讓我們省了超多預算。」

黃珊珊則表示，這是今年北台灣重大的宗教活動，希望市民能一起為台北除瘟祈福。這場大型遶境也是自己擔任副市長處理的最後一件案子，因此今天也受邀出席，也很謝謝葫蘆寺在其擔任副市長時相當支持，現在以參選人身份前來，也希望可以繼續為市民服務。

葫蘆寺是士林區重要的宗教代表，每逢總統大選亦或九合一選舉，都會吸引各參選人前來參拜祈求當選，2018年舉行台北觀音文化祭祈安遶境起駕大典，當時的台北市長候選人國民黨籍丁守中、民進黨籍姚文智以及尋求連任的柯文哲都到場參與。

廟方人士透露，因過往跟北市府的好情誼，加上黃珊珊一直相當幫忙寺廟舉辦的活動，因此今天特別邀請他參加，至於蔣萬安則是前陣子就來過，但廟方並未提及陳時中。不過倒是士林北投區的市議員參選人，皆不分藍綠白自行到場參加活動，除祈福外也增添曝光率。

廟方表示，今年逢葫蘆寺建廟75周年，將於10月擴大舉辦建廟75周年水陸巡安除瘟遶境賜福，並邀請松山慈惠堂、北港朝天宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、麥寮拱範宮、淡水關渡宮、台北保安宮及社子坤天亭等全省大宮廟參與巡香、共同聚神力除瘟，為信徒祈福。

而一連七天舉行「葫蘆觀音護台灣．九聖水陸除瘟共賜福」活動，擇於10月9號於舉行『眾神除瘟.水陸巡安』迎駕大典，由十艘渡輪組成船隊及護衛隊至淡水關渡宮會香，而經由水上巡安回至社子島後於葫蘆寺安座；10月15號，全台參贊宮廟大遶境，自上午8點起展開除瘟遶境賜福，隊伍將行經大同區與士林區，為廣大信徒除瘟賜福。