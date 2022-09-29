豐原太平洋百貨31周年慶29日登場，由玉山高中太鼓隊為活動揭開序幕。（陳淑娥攝）

豐原太平洋百貨31周年慶29日登場，民眾一大早排隊爭領「百元商品兌換券」。（陳淑娥攝）

豐原太平洋百貨31周年慶29日登場，民眾魚貫進入館內搶好康。（陳淑娥攝）

萬眾矚目的2022 百貨公司周年慶已熱鬧開打，豐原太平洋百貨31周年慶29日登場，民眾一大早排隊爭領「百元商品兌換券」，業者集結館內百大品牌聯手行銷，推出掌中型「周年慶好康祕笈」。董事長連錦指出，今年加碼再加碼，最高可達73％回饋，周年慶持續至10月23日，為期25天要讓消費者買得開心，不搶可惜了！

豐原太平洋百貨31周年慶今日重磅登場，包括立委江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、王朝坤、謝志忠、陳本添等均出席同賀，活力四射的玉山高中太鼓隊精彩演出—「鼓創輝煌佳績，力拼3億8」，為周年慶揭開磅礡序曲。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，有鄉親的長期支持，才有在地深耕31周年的太平洋百貨，為表達最誠摯的感謝，除了大手筆精選優質豪禮加碼，更號召百大品牌聯手祭出大家最喜愛的回饋與折扣，最高回饋可達73％，「就是要讓老朋友們回饋有感，購開心！」

業者指出，今年首度祭出首4日限量驚喜禮，更是周年慶開打的焦點，9月29日至10月2日，會員當日消費滿2萬送超人氣史努比授權限量康寧鍋、滿6萬送康寧多聰能電烤盤、滿12萬送市價23800元瑞士頂級鑽石中華炒鍋額、滿20萬送市價51999元瑞士頂級鑽石豪華套組。

此外，首4日更推出會員獨享的高檻加碼回饋，1-7F＋9F指定櫃位當日滿3萬加送600、5萬加送1500、10萬加送3300、20萬加送7000、30萬加送11000。而首波滿千送百自 9月29日至10月12日推出，會員於1F化妝品區單筆滿3000送300、全館1-7F＋9F指定櫃位當日滿5000送500，通通可累送。

除了多重的回饋，周周更有大家最愛超值卡友禮，會員於各活動期間單筆滿3000元就送超值限量好禮： 9月29日至10月2日為超大容量粉美置物籃、10月8日至10月10日為茶樹莊園-抗冠狀病毒洗衣精2000g、10月13日至10月16日為義大利進口「奧利塔-頂級葵花油禮盒750ML」。業者推出掌中型的「周年慶好康祕笈」，民眾只要到1樓服務台索取，人人都可練就最殺採購術。