桃園在2022永續城市大調查中榮獲3項大獎，市長鄭文燦29日出席活動時指出，市民珍惜8年的成果，一定會期盼鄭文燦的執政，透過鄭運鵬當選「一棒交一棒」，他有信心，疼惜支持鄭文燦的選民，也會轉移支持鄭運鵬參選人，「同黨、同心、同一路線！」

桃園在2022永續城市大調查中，榮獲「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」、「社會力特別傑出獎」3項大獎。

鄭文燦說桃園在經濟力、社會力奪冠，更獲得總評比的第一名，代表桃園是年輕、有活力且正在轉型的城市，各項努力的績效都看得到。

鄭文燦說，桃園在8年當中，人口成長21萬人，產業投資也是全台灣第一名，市民珍惜8年的成果，一定會期盼鄭文燦的執政，能透過民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的當選，一棒交一棒。

「同黨、同心、同一路線！」鄭文燦認為，鄭運鵬擁有非常好的協調力與決斷力，相信市民對他的支持度，一定會不斷凝聚、不斷提升。

鄭文燦也說，從民調來看，鄭運鵬的支持度非常穩定，而且是在競選時間當中，逐步上升。他有信心，疼惜支持鄭文燦的選民，也會轉移支持鄭運鵬參選人，自己在不同的場合中向民眾訴求，得到的迴響也都非常大，「轉移支持並不是問題！」