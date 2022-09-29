一名男網友表示，女友熱愛動物，家裡養了老鼠、烏龜、蛇和蜥蜴，而他很愛女友但卻無法喜歡上這些爬蟲類動物，特別是看到寵物龜在女友家的地上爬，他真的很害怕，因此不知道該怎麼辦。貼文引起網友討論，不少人看完紛紛勸原PO放手，不喜歡就不喜歡，沒必要這樣勉強自己。

一名男網友昨在臉書社團《靠北女友2.0》上分享，她的女朋友很愛小動物，前陣子才買了2條寵物蛇回家，現在又買了一隻蜥蜴，她家都快要變成動物園了，原本已經有4隻老鼠、1隻烏龜和不知道多少條的蛇，如今又多了一個蜥蜴。

男網友表示，選擇養貓、狗或倉鼠，這類型的小動物溫馴又可愛，他還可以理解，但女友熱愛的蟲子與爬蟲類動物，他真的難以理解，也喜歡不起來，尤其每次去女友家的時候，看到那隻烏龜在地板上面爬真的令人很害怕。

男網友透露，女友很喜歡這些寵物，平常也都是花自己的錢來養寵物，而他真的很愛女友，也很希望能夠喜歡上這些爬蟲類，也很願意花錢一起養動物，但到底該怎麼突破心裡那個害怕的坎？

貼文引起網友討論，不少人建議原PO可以陪著女朋友一起照顧寵物，久而久之可能就會慢慢喜歡上了，但也有網友認為，不需要這麼勉強自己，畢竟真的不是每個人都會熱愛小動物。「勉強不來的就是勉強不來，放過自己吧」、「價值觀不合別勉強，不是每個人都喜歡動物」。