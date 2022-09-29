2017年選秀狀元富爾茲(Markelle Fultz)進入聯盟後，生涯始終飽受傷痛困擾，去年面對騎士的比賽中，富爾茲因扭傷膝蓋提前退場，隨即被診斷出左膝前十字韌帶撕裂而報銷，富爾茲直到今年3月才傷癒復出，卻在休賽季又遭遇左腳大拇指骨折的憾事，今日接受訪問時，富爾茲透露關於自己骨折的原因，實情讓人哭笑不得。
富爾茲先前透過魔術球團，宣布自己左腳大拇指出現了骨折的狀況，雖然沒有嚴重到要動手術的地步，但對於何時復出仍沒有具體時間表，魔術只能繼續等待富爾茲的恢復狀況如何再做決定。
雖然還是無法進行籃球活動，不過富爾茲今日還是現身魔術訓練營，穿著保護靴的他坐在場邊，接受了《FOX》記者Adam Shadoff的訪問，提到自己再次出現的傷勢，富爾茲也毫不隱瞞透露受傷真相，他表示自己光著腳在家裡走動時，不小心撞到了左腳腳趾，原因曝光後不知讓人該笑，還是該同情富爾茲的遭遇。
此次意外並沒有打擊富爾茲的信心，他會為新賽季最好準備，不想錯過任何一場比賽，但希望自己能徹底康復。在富爾茲不確定歸隊日期的情況下，魔術的控球重任將託付給上賽季表現亮眼的柯爾安東尼(Cole Anthony)身上。
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