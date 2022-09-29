2017年選秀狀元富爾茲(Markelle Fultz)進入聯盟後，生涯始終飽受傷痛困擾，去年面對騎士的比賽中，富爾茲因扭傷膝蓋提前退場，隨即被診斷出左膝前十字韌帶撕裂而報銷，富爾茲直到今年3月才傷癒復出，卻在休賽季又遭遇左腳大拇指骨折的憾事，今日接受訪問時，富爾茲透露關於自己骨折的原因，實情讓人哭笑不得。

富爾茲先前透過魔術球團，宣布自己左腳大拇指出現了骨折的狀況，雖然沒有嚴重到要動手術的地步，但對於何時復出仍沒有具體時間表，魔術只能繼續等待富爾茲的恢復狀況如何再做決定。

雖然還是無法進行籃球活動，不過富爾茲今日還是現身魔術訓練營，穿著保護靴的他坐在場邊，接受了《FOX》記者Adam Shadoff的訪問，提到自己再次出現的傷勢，富爾茲也毫不隱瞞透露受傷真相，他表示自己光著腳在家裡走動時，不小心撞到了左腳腳趾，原因曝光後不知讓人該笑，還是該同情富爾茲的遭遇。

.@MarkelleF tells me his injury happened when he was walking around barefoot at home and stubbed his toe. He thinks he’ll be ready to go for the season and not miss any time but wants to make sure he’s fully healed.@OrlandoMagic pic.twitter.com/VwAJ9hwpJB — Adam Shadoff FOX 35 (@FOX35Adam) September 26, 2022

此次意外並沒有打擊富爾茲的信心，他會為新賽季最好準備，不想錯過任何一場比賽，但希望自己能徹底康復。在富爾茲不確定歸隊日期的情況下，魔術的控球重任將託付給上賽季表現亮眼的柯爾安東尼(Cole Anthony)身上。