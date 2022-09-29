58歲的鄭英傑，現任職前鎮區成功特殊教育學校校車駕駛，從26歲開始，鄭英傑就開過聯結車、公車等交通工具，卻在一次的因緣際會下，前往支援駕駛無障礙校車，因此鄭英傑決心投入當特教生的雙腳，開始轉化跑道，當起了特教生的校車司機。鄭英傑的用心不只讓慢飛天使們感動，更榮獲2021年高雄市優良職業汽車駕駛人的殊榮。

鄭英傑26歲時考取聯結車駕駛執照，工作相當辛苦，經常要開夜車，半夜疊貨開車趕送貨，一天睡不到3個小時，作息與三餐也不正常。45歲那年市公車處在招考司機，鄭英傑憑藉著豐富的駕駛經歷，以及誠懇的談吐，如願順利轉任成為市公車處的司機。

沒想到入職公車處司機便是人生的轉捩點，在擔任市公車處司機時，他曾被派往支援高雄啟智學校的校車車隊，因為看到不少特教生需要幫助，激起了他的愛心，常常主動要求能排班來學校為學生服務。2011年時看到成功啟智學校有校車司機出缺，他毫不考慮地報名，當時有很多人應徵競爭，鄭英傑憑藉著長期支援特教學校駕駛的經驗，最後脫穎而出。

「能看著他們平安上下學，是人生最大的快樂」，鄭英傑自覺是個平凡的人，但在老天爺奇妙的安排下，有幸能成為參與成為特教學生的雙腳，幫助特教、身障學生，他感到相當自豪。

成功特殊教育學校長蔡鴻文表示，鄭英傑服務學校多年，每天天還沒亮就要出門到校備車，搭載學生上下學，為人誠懇，工作認真得到全校師生的信任，每天搭載孩子們上下學，尤其是特教學校的孩子們，其實是繁重以及責任感非常重的工作，他甘之如飴，每天臉上掛著笑容。

鄭英傑用心工作也備受肯定，榮獲2021年高雄市優良職業汽車駕駛人殊榮，是由高雄市政府為獎勵全市優良職業汽車駕駛人，從各機關共計選拔出27位優秀駕駛人，經由公開表揚嘉勉，以肯定他們辛勞奉獻。