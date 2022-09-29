受惠於全球股市止跌，以及韓國政府承諾將穩定本地市場，由生技藥廠領軍，周四南韓KOSPI指數盤中漲逾1%，從前一日創下的逾兩年來低點反彈。

南韓總統承諾將妥善應對經濟衝擊，此番發言成為當局將採取行動阻止恐慌情緒在金融市場上蔓延最直接的信號之一。

該國最高金融監管機關在周三盤後宣布，股市穩定基金將再度進場。

Eugene Investment and Securities分析師表示，市場扭轉了近幾天來恐慌性賣壓導致的崩跌走勢，股市穩定基金可能有助於防止市場信心崩盤。

重量級個股方面，科技巨頭三星電子目前漲0.57%，SK海力士漲0.86%，電池大廠LG Energy Solution漲2.77%。

受隔夜美國同業Biogen大漲激勵，生物製藥股走高，三星生物製劑大漲7%，Celltrion漲逾4%，SK Bioscience漲0.5%。

外資買超韓股337億韓元。

在岸韓元目前漲0.44%，報1,433.6兌一美元。