新一代精準醫療癌症醫藥開發的安邦生技今(29)日在國家生技研究園區舉辦實驗室開幕典禮暨論壇。安邦已有兩項產品進入二期臨床試驗階段，也計畫在美國成立新公司。安邦執行長徐祖安博士表示，將加速新藥的研發，期許未來能夠成為像美國的安進，瑞士的羅氏、諾華一樣的頂尖醫藥公司。

徐祖安說，隨著基因體科學日新月異，基因檢測趨普及，如今雖能精準地找出病灶，藥物研發卻仍跟不上進展，存在巨大落差。安邦生技在新藥研發及臨床試驗的接軌具有豐富經驗，將加速新藥的研發，把失落的拼圖補齊，為全球帶來突破性的藥物或療法。

安邦旗下產品「ABT-101」，針對具有HER2 Exon 20基因突變的非小細胞肺癌(NSCLC)而研發。目前肺癌的五年存活率由12.6%已提高至27.3%，然而，大部份非小細胞肺癌突變亞型至今仍無相應的標靶藥物可用。肺癌死亡率高居台灣十大癌症之首，國內每年新增超過1萬名肺癌患者，高達85%即為NSCLC，全球則每年新增200萬NSCLC病患，未來ABT-101將有效對抗此類癌症，造福全球眾多的肺癌病患。

延續ABT-101的開發經驗，安邦發展出小分子廣泛性組織蛋白去乙醯(酉每)(HDAC)抑制劑ABT-301，也已完成一期臨床試驗，並有ABT-201於研發初期階段。安邦自2019年成立至今，已有兩項產品進入二期臨床試驗階段。

安邦策略長羅浚晅醫師表示，醫療生技的發展不單是產業的佈局，更是國安層級的議題。新藥的開發充滿許多困難與不確定性，包括精準選題、專利佈局、平臺整合、財務規劃等，更重要的是需要有國家政策支援，和國際市場的共同參與。我認為藉由臨床醫師和第一線的研發人員共同合作，可以克服很多困難，加快開發的進程。這一次安邦也邀請到多位醫師、牙醫師、護理師等醫事人員共同參與，相信這是一個嶄新的開始，我們樂見台灣從醫療服務大國能逐漸成為先進的醫療產業大國。