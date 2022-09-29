台灣民眾對兩岸情勢的焦慮感漸增，媒體民調也顯示蔡政府兩岸政策不滿意度超過5成，凸顯國防安全不能只依靠美國的善意與協助，更需要與對岸保持實質有效的溝通，民眾黨團今（29）日召開記者會，呼籲政府善用美方善意，讓台灣得以實質參與國際事務，同時與中國展開交流，促進兩岸情勢穩定。

立委邱臣遠指出，美國總統拜登日前第四度表態，「若台灣遭受前所未有的攻擊，美國將出兵協防台灣」，然而白宮同樣第四度聲明一中政策沒有改變，美國對台海採戰略模糊，就是希望達到「雙重嚇阻」作用，不希望雙方輕舉妄動。

邱臣遠表示，近日美國參議院外委會通過《台灣政策法》，提供5年65億美元軍援，可預期美對台的援助不會低於烏克蘭，但美國是否出兵不取決於拜登意志，還需要國會同意，蔡政府與其拿拜登的言論來大內宣，不如務實為台灣找出路。

邱臣遠指出，對於天然災害，兩岸相互表達慰問，都顯示雙方存在善意的空間。邱臣遠強調，蔡政府不該放棄把握和平的機會，若要得到國際輿論支持，我們必須溝通到最後一刻，因此兩岸一定要重啟對話，讓熱線接通，避免誤判情勢。

立委張其祿指出，自從8月中共繞台軍演以來，不只中共東風飛彈越過台灣本島上空，無人機襲擾、中共軍機跨越海峽中線、中共軍艦在東部海域「站衛兵」，面對這些灰色地帶戰略的文攻武嚇，台灣民眾並非無感。台灣民意基金會民調顯示，民眾對兩岸政策不滿意度創新高，「一點也不滿意」從5月的20.2％飆增至24.3％，對於蔡英文總統兩岸政策大致不滿者，也創2019年12月以來新高。

張其祿呼籲，政府須正視民眾對兩岸情勢逐步上升的焦慮感，台灣的安全不能只單一依靠美國的善意與協助，除了強化自身防衛能力，也要積極讓陸委會及兩岸協商管道發揮功能，備戰之外善用溝通對話，府院應盡速恢復兩岸領導層級正常溝通管道，保持實質有效的溝通，降低緊張情勢，方能避免誤判，導致雙方關係更加惡化。

而針對近日將開放國門，但小三通仍未恢復，張其祿表示，金馬澎也常是兩岸之間交通的樞紐，許多人也從該地進出，不希望有差別待遇，陸委會若對小三通有一律要說清楚，