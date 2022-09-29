孫協志、許孟哲與確診的蔡黃汝連線。（中視提供）

王仁甫（右）悠閒與女兒享受早餐。（中視提供）

峮峮（左起）、孫協志、趙正平、小優、許孟哲、賴薇如、綠茶、蘿莉塔、楊晨熙、舒子晨、王仁甫。（中視提供）

邁入300集的中視《飢餓遊戲》特別推出「飢餓遊戲300集感謝祭」，邀來老朋友趙正平、綠茶、楊晨熙、賴薇如、蘿莉塔、小優、舒子晨、白雲等人，因確診缺席的蔡黃汝也透過電話與孫協志、許孟哲連線，提醒大家要想念她。

本集開場相當特別，製作單為在凌晨臨時宣佈，要主持群自行前往台中會合，並自行錄製節目，睡眼惺忪的許孟哲邊刷牙邊抱怨：「我們到底為什麼要自己下去台中，便當錢本來就很省，現在連攝影師的錢也要省，主謀你有那麼摳嗎？」孫協志聽到要自行前往，就打給許孟哲蹭車，2人為表達對製單的抗議還決定吃完早餐再出發，；而王仁甫知道當日錄影不需禁食後，就悠閒的跟女兒早餐約會，不顧約定集合時間。

製作單位順勢讓來賓們猜「主持群是否會準時抵達集合地」，並給予豪華早餐作為獎勵，藝人們都未察覺劇情的發展一切都在製單掌握中，不知不覺一步步走進設計好的陷阱。

當一行人都抵達台中捷運「北屯總站」時，開啟捷運大富翁的冒險遊戲，每站都有關卡，每隊必須同心協力合作達成，才能繼續前進，最終必須在指定時間內抵達終點「高鐵台中站」。本次分組規則以三帥各為隊長猜拳選隊員，結果兩輪下來都沒有人要選趙正平，孫協志分析：「大家不敢選趙哥是怕control不了趙哥，不過我跟趙哥脾性很合，所以我選趙哥！」也因為孫協志第三輪才選趙正平，讓趙正平賭氣：「你最後才選我，我就爛到底。」一旁的王仁甫則是露出幸災樂禍的表情。

《飢餓遊戲》300集趣事連連，綠茶在遊戲結束，準備搭捷運前往下一站時突找不到口罩，經工作人員提醒才發現，口罩一直都戴在自己的下巴，白雲見狀不禁感嘆：「可憐啊這個小孩」，而王仁甫也分享自己的近期糗事，有次買了冰淇淋就直接往嘴巴塞，完全忘記還戴著口罩，經過的路人也忍不住偷笑。爆笑連連的《飢餓》300集就在本周日(10／2)晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔周六晚間8點中天娛樂台也會播出。