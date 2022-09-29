在野立委指控府院高層施壓國家通訊傳播委員會（NCC）放行鏡電視開台，行政院長蘇貞昌在立院答詢時，以與被指是關說者的鏡電視創辦人裴偉「不熟」回應。國民黨立委鄭麗文今揶揄，林秉樞跟民進黨也不熟，但都可拍照吃飯喝咖啡。

鄭麗文表示，蘇貞昌面對鏡電視關說質疑，第一反應居然是「自己跟裴偉不熟」？不曉得音檔中的聲音是不是裴偉的，這就是民進黨典型不否認、先切割的熟悉「不熟套路」，但這是什麼笑死人的理由？

鄭麗文說，施壓自白錄音檔證據明確，蔡英文總統與蘇貞昌權仍能避重就輕說沒有此事，這種事情是蔡、蘇說沒有就沒有？民進黨現在上下都壞掉了，只要一開口就是在說謊？是覺得大家智商都很低，還是死忠的夠多不怕？

「笑死，側翼還在說錄音檔是惡意剪輯」。鄭麗文表示，現在鏡電視的前董座都聲明證實為真了，也願意提供兩小時的完整錄音檔，民進黨還要無法無天硬拗到什麼程度？難不成這個錄音又要申請保密30年嗎？那也太噁心了吧。

鄭麗文認為，其他民主國家發生類似醜聞，總統跟行政院長早就下台，民進黨政府怎覺得大家可容忍這種事情？蔡跟蘇憑什麼可不用下台？世界怎跟的上台灣又＋1，全台灣人民就看民進黨能爛到什麼程度。

鄭麗文也質疑，監管媒體第四權的NCC變執政黨的打手，是打算把台灣電視台全都變一言堂嗎？從中天關到鏡電視拿到執照以及華視上位，NCC所有行為都是台灣民主之恥，難道養網軍名嘴有需要養成這樣？，NCC果然髒兮兮。

對於NCC近日突然開罰周玉蔻的辣新聞節目未落實查證台中第二選區立委補選時謠言「一人拿十張身分證投票」，鄭麗文也揶揄，「哈囉，中二補選已過9個月，NCC偏選在這個時候處罰，難道這樣開罰周就能救的了NCC形象嗎？真是可愛。」