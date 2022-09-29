無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦，認為國民黨祕書長黃健庭惡意抹黑，日前對黃提告，黃健庭昨天到苗栗為黨內提名苗栗縣長參選人謝福弘站台，重申鍾東錦爭議都是聽來的。鍾東錦29日回擊，黃健庭道聽塗說，不查證還第1個公開造謠，如果黃選舉投票前公開道歉，他就撤告，若不道歉就告到底。

鍾東錦表示，黃健庭根本是說謊，黃如果宣稱是媒體聽來的消息，那就要指出到底是哪家媒體、哪個電視台報導的，但黃健庭不願明確說明消息來源，也不願意查證事實，還是第1個公開說他有殺人、妨害性自主等莫須有的罪名，他當然要對黃健庭提告。

鍾東錦說，他敢上法院提告，就代表他問心無愧也心安理得，他提告也是要證明自己的清白，他不會向黃健庭要求任何賠償，只需要黃公開對他道歉，如果黃健庭願意在選舉前道歉，他會欣然接受跟撤告，若是選後再來道歉就免了。

至於外傳國民黨要放生謝福弘，有棄保效應，鍾東錦指出，他沒有操作棄保效應的能力，針對各方說法他都尊重，現在綠營執政讓大眾不滿，所以他相信不論深藍、淺藍，都知道年底要怎麼打贏選戰，他相信選民的眼睛是雪亮的，一定會選擇對的人。