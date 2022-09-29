【旅奇傳媒/編輯部報導】入秋後的度假心情轉為舒適、愜意，金秋氣息讓人心情好！淡水滬尾藝文休閒園區歡慶3週年，即日起至10/31日推出優惠回饋，包含入住「3週年住房專案」贈送千元抵用券、禮萊廣場首波主打滿3000送300外，還有會員獨享園區消費滿千抽好禮，有機會抽到萬元住宿券等共165個豐富大獎，總獎值高達40萬元。

▲週年慶期間會員獨享消費滿千元，就有機會抽到頭獎萬元三天兩夜住宿券。 圖：滬尾藝文休閒園區／提供

迎來3週年慶，滬尾藝文休閒園區內禮萊廣場週慶同步開跑，首波（9/15-9/30）祭出當日消費滿3,000送300優惠，第二波（10/1-10/16）推出全館憑當日滿3000元發票可兌換好禮乙份，當日消費可累計贈送（限量600份）。

禮萊廣場指出，由於國內疫情趨緩，商場以及國賓影城人潮已逐漸回流，加上近期「捷動能FAB PLUS」、高爾夫休閒品牌「HEART GOLF」、「布魯克林運動概念館」等新櫃登場，以及「大倉迴轉壽司」即將於10月盛大開幕，為淡水打造集結食衣住行育樂的多元豐富商場，提供繽紛的遊憩場域。

▲園區每年舉辦守「滬」淡水河淨灘活動，邀請集團員工、社區里長與居民共同參與。 圖：滬尾藝文休閒園區／提供

滬尾藝文休閒園區表示，為回饋顧客們3年來對園區的支持與愛護，同時歡迎顧客加入FAB會員，週年慶期間會員獨享園區當日消費滿1,000元，即可獲得1次抽獎機會，當日消費可累計（超過2,000元2次、超過3,000元3次），酒店宴會、宴席、住宿單筆消費則享有1次抽獎資格，就有機會抽到頭獎：豪華客房三天兩夜、貳獎：河景客房一泊二食、參獎：標準客房一泊一食等共165個豐富獎項，總獎值高達40萬元，獎項於11/10日FB官方粉絲專頁抽出。

此外，園區也同步推出一系列戶外活動，包含淨灘活動、滬榕市集、週年草坡派對、臺灣音樂節等活動，其中園區每年舉辦淨灘活動，肩負「為淡水河做一件事」的責任與使命，邀請集團員工、社區里長與居民一起捲起袖子來參與，守護我們美好的生活環境。

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