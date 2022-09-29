【旅奇傳媒/編輯部】由中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會和中華翰維文化推廣協會共同合作舉辦的「盛世壁藏～唐代壁畫文化特展」，繼2020年「首部曲」後，再度開啟新篇章，推出「盛世壁藏～唐代壁畫文化特展・二部曲」，並於九月二十一日在中國文化大學華岡博物館隆重開幕。

本次展覽精選五十幅壁畫，以四時節慶為策展主軸，展現唐人的服飾與妝容、飲食與宴飲、運動與樂舞、信仰與精神生活等層面，引領大家走入唐代生活。

▲本次展覽主題以唐人生活為主，從四時節慶的角度，帶領觀眾走進唐代。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

在唐人娛樂方面，特別展出韓休墓中的《樂舞圖》，此幅壁畫詳細地描繪舞者與樂隊的形貌和編制，是唐墓壁畫樂舞圖中難得的精品。韓休為唐代名相，其墓自2013年被發現後，經過陝西的考古工作者近十年的努力，完成了壁畫的發掘、擷取、工作，而保護、修復和研究至今仍在持續進行，展覽首次將修復研究成果及壁畫內容展現在臺灣觀眾面前，極為難得。

▲《捧物侍女圖》中，中間所捧之物就是唐代人的「冰淇淋」。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

在唐代飲食方面，展出了《宴飲圖》、《捧物侍女圖》，前者為我們生動的展示了唐代宴飲的場面；後者侍女所捧之物，看似盆景，其實是插著花朵、彩樹的「酥山」，允稱唐代的「冰淇淋」。從信仰方面來看，在本次展覽中特別收集並展示壁畫中的四神圖像，藉此看到傳統信仰觀在唐代生活中的體現。

▲展覽中還設有臨摹牆，讓觀眾體驗畫師作畫之感。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

主辦單位表示，除了精彩的壁畫彩圖外，展覽還透過壁畫揭取影片、墓室結構全息立體影像、考古資料，以及包含大明宮丹鳳門在內的多件唐代經典建築模型等，形成豐富多元的展示環境；此外，更精心設計文化講座、專場活動以及漢服情境拍照、壁畫臨摹、line互動解謎遊戲、AR互動拍照體驗等一系列周邊活動，期待觀眾可以穿越歷史長河進入長安城，一窺唐人生活，也能以豐富有趣的互動模式，領略唐代豐富的文化內涵。

▲展場導覽。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

▲展場展出了許多壁畫彩圖。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

詳情請洽：中華翰維文化推廣協會或活動官網

【臺北場】

地點：中國文化大學華岡博物館

時間：09/19（一）～10/20（四）／周一到周五 09:00～16:00

【臺中場】

地點：中國醫藥大學人文藝術中心

時間：10/26（三）～11/18（五）／周一到周五 10:00～16:00

【屏東場】

地點：國立屏東大學藝文中心

時間：11/24（四）～12/17（六）／周一到周六 09:00～17:00

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