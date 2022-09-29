美元指數飆上114，再度刷新20年新高，引發亞洲貨幣集體大暴殺，外界憂心，亞洲市場恐重現金融危機時期風險。由於台灣與韓國經濟結構相同，在出口市場相互競爭，若韓元大貶，將牽動台幣跟貶，專家警告，南韓若爆發大型金融風暴，台股恐下探10年線11000點，韓股9月來大跌 13％，跌幅領先所有亞股，如果到了關鍵10 月，韓國沒事，台股就報復大反彈，建議投資人提前避開高負債企業現金流量不足、虧損公司及股價投機炒作公司。

美國強硬升息，推升美元持續飆升，導致亞幣競貶風險升溫。今年亞洲貨幣貶值幅度最大是日圓，重貶26％，但現在市場最擔心爆發金融危機是韓元。

萬寶投顧總監蔡明彰分析，台灣與南韓經濟結構相同，在國際出口市場相互競爭，若韓元大貶，必定牽動新台幣競貶，才能維持台灣出口產品競爭力。台幣今年來重貶 15％，一旦韓元爆發金融風暴，台幣、台股難逃外資賣超提款。

南韓已連續5 個月貿易逆差，8 月擴大到 94.7 億美元，創史上單月最大貿易逆差。

蔡明彰指出，過去歷史經驗，每當南韓出現貿易逆差，就預告全球經濟將衰退。在這樣背景下，國際禿鷹自然做空韓元，同時韓股的外資比重也不斷下探，從2017年的34％降至現在剩下30％，創13年新低。

今年來外資賣超台股1.2 兆元，持股比重創3年新低，跌破4成大關，為39.5％。若南韓出現金融危機，外資必定同步賣超台股，尤其提防外資長線共同基金及主權基金的持續出走。

蔡明彰強調，大摩警告，強勢美元需要一場金融風暴做 Ending（結尾），這不是危言聳聽。1997 年亞洲金融風暴，2008 年金融海嘯都是如此，但發生貨幣戰爭的金融風暴，是危機也是轉機，滿手股票又擴張信用的人是危機，超跌進場撿便宜的人是轉機。

究竟南韓會不會爆發金融危機？蔡明彰說，現今南韓經濟規模比 1997 年強大，所以發生股匯債三殺的機率較大，萬一是大型風暴，連動台股恐下探 10 年線 11000 點，如果是小型風暴，滿足國際禿鷹後結束，台股受連累，將從目前價位再跌1000 點，換言之支撐在 12500 點，從今年最高 18619 點下跌高達 6000 點。

他指出，金融風暴爆發在秋天的頻率最高，一般認為與人們在夏天進入秋天時心情浮躁，容易憂傷有關。1997 年亞洲金融風暴發生在秋天，以台股為例，9 月大跌 10.7％，10 月又跌 16％，2008 年 9 月雷曼破產引發金融海嘯，台股重挫 18.8％。

蔡明彰表示，韓股 9 月來大跌 13％，跌幅領先所有亞股，港股跌 12％，台股跌 10％，緊追在後。如果到了 10 月，韓國沒事，台股就報復大反彈，如果南韓發生金融風暴，台股相關產業是否獲得轉單，除非南韓企業大規模破產，否則不會。他建議，提前避開高負債企業現金流量不足、虧損公司及股價投機炒作公司