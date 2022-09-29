日本經濟團體聯合會（經團聯）與日中友好團體將在29日於日本東京舉行紀念活動，受經團聯邀請，日本首相岸田文雄原本為出席而進行協調，但後來放棄出席，日本外相林芳正將作為來賓致詞。共同社引述政府消息人士的話說，這可能是鑑於9月中下旬在美國紐約沒有實現日中外長會談等，而被認為「未形成友好氛圍」。

共同社報導，受新冠疫情大流行等因素影響，自2019年12月日本前首相安倍晉三與中國國家主席習近平面對面會談後，日中元首已有近3年時間未舉行面對面的正式會談，期間僅有2020年9月日本前首相菅義偉與2021年10月岸田的電話會談。報導點出，中日雙邊圍繞釣魚台和台灣的雙邊對立勢必長期化。

日本官房長官松野博一28日在首相官邸與為出席安倍國葬訪日的中國全國政協副主席萬鋼舉行會談。雙方一致認為，共同努力以中日邦交正常化50周年為契機，「構築建設性且穩定的日中關係」很重要。

對於日中元首會談事宜，松野博一29日在記者會上重申，「目前沒有任何決定。日中之間正在進行各式各樣的對話，今後也將持續對話」。

時事通信社報導，儘管近年來美中對立情勢升高，中國海洋活動愈趨頻繁，加上8月初中共解放軍在台海軍演，升高日方對「台灣有事」的擔憂，岸田仍以「始終保持對話開放」的立場，摸索與北京推進關係的線索。

政府相關人士向時事通信社強調雙邊對話的重要性，目前正聚焦在配合11月二十國集團（G20）峰會期間召開日中元首會談。但是，目前並未見到中方對此有所表態，日方也沒有感受到北京在軍事上有所收斂。「只能靜觀其變了」，日本外務省幹部說道。