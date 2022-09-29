第三季受到升息、通膨、俄烏戰爭等影響，國際股市下挫，連帶衝擊台股表現，Yahoo奇摩股市App公布第三季「十大爆紅台股榜」，前十名以中小型個股為主且話題分散，但都具有股價在第三季攀升的共同點，第一名位置由威盛(2388)拿下，而宏達電(2498)則為第四，車用產品吸睛，相關股票總計占有三席。

第三季台股前十名爆紅股威盛首度站上單季台股爆紅榜第一名的位置，憑藉自家研發的Mobile 360系列智慧車載安全系統，以及工業自動化解決方案將挑戰全球超過3億輛的商用車市場，今年8月單月營收9.8億元、年增率達69％；同為威盛集團的宏達電則躍進爆紅榜第四名，上半年毛利率提高至38.5％，接下來能否順利完成從硬體轉型為軟硬體、平台和解決方案全方位整合佈局，成為投資人關注焦點。

車用產品的燿華(2367)，本季登上爆紅榜亞軍。受惠於電動車銷售持續高成長，第二季單季稅後每股盈餘0.4元轉虧為盈，8月單月營收年增率更是達到84％。同樣是汽車電子大廠的胡連(6279)，受惠於今年8月單月營收年增率達到驚人的65％，以及今年上半年稅後EPS達3.12元，本季排行第十。

兩檔生技業黑馬健喬(4114)、中天(4128)分別位居第三、第五位，健喬「自身成長、策略聯盟、持續併購」三大策略擴大公司規模並提高營利；中天生技則逐漸轉型成控股公司，並與旗下子公司分進合擊的經營模式，如與合一生技合作研發廣效性抗新冠病毒小核酸藥物，此外中天也同時進行多項轉投資，包含棉花田生機等子公司。

電子產業熱度回升，如建漢(3062)、虹堡(5258)、晶心科(6533)、中光電(5371)各擁題材入榜，其中建漢低軌道衛星產品因新冠疫情及烏俄戰爭的議題一再發酵，順勢將營收轉虧為盈，入榜排名第六。虹堡受惠於疫情影響，順勢打造實體通路智能化的新形態，為客戶整合更多商業解決方案以提高黏著度，排行第七。晶心科預估第四季車用晶片即將上市，新產品市場表現備受投資者關注，位居第八名。面板零組件中光電，上半年聚焦以光學技術及背光模組技術研發高附加價值產品提高獲利表現，排名第九。