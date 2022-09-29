行政院今（29）日拍板國境如期漸進開放，10月13日起入境改採「0+7」免居隔、觀光旅遊團出入境禁令解除。旅遊業者雄獅(2731)宣布日韓、東南亞、美加、歐洲等旅遊商品已上架銷售，每人最低價2萬有找，並自即日起祭出「免費辦護照」活動，搶攻觀光復甦商機。

雄獅發言人賴一青表示，隨著政府預告國境漸進解封，國外旅遊商品訂單便明顯提升，團旅仍以日本占約49％最受歡迎，其次為歐洲19％及東南亞8％。國際機票銷量亦見成長，銷量前5名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票數跳增達5.65倍。

雄獅對此已取得日本航線約近3萬席次，並與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、春節假期等，其中熱門滑雪行程已有逾600人搶先預訂。而明年春節連假長達10天，亦吸引不少旅客詢問。

雄獅指出，公司在日本東京設有子公司備援，提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。

雄獅即日起正式開賣團旅商品，並於官網推出解封特惠專區。考量疫情影響已2年多，許多民眾護照即將過期，對此推出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，即日起至11月30日報名付訂指定國外團旅商品，可享免費辦理護照服務、現省1800元，活動名額無上限。