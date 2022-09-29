南大西洋南桑威奇群島東方地震 規模6.5 12:452022/09/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心今天表示，南大西洋的南桑威奇群島（South Sandwich Islands）東方發生規模6.5地震。 路透社報導，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre, EMSC）又說，這起地震的震源深度為2公里。 中俄7艘軍艦航行通過日本近海 疑聯合巡航 北溪管線誰炸的 索羅門告知太平洋島國 不會簽署白宮峰會宣言 #南桑威 #南大西洋 #群島 #東方 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 索羅門拒簽美國太平洋夥伴關係宣言 04:102022/09/29 焦點新聞 游錫堃：人類要以自然為師才能友善地球 17:522022/09/28 政治 大方線索延繩釣組 外銷歐洲 04:102022/09/29 產業特刊 瑞智改接單策略 毛利率看增 04:102022/09/29 證券．權證 時論廣場》北溪管線誰炸的（黃智賢） 18:462022/09/28 時論廣場 歐洲能源價格暴漲 買爆大陸電熱毯熱泵 09:092022/09/29 兩岸 港股情報－蔚來汽車 進軍歐洲失利 股價重挫 04:102022/09/29 產業特刊 不怕俄羅斯！歐洲老大求到「重量級救星」 冬天穩了 05:502022/09/28 財經 投資歐盟論壇 聚焦兩大產業 04:102022/09/29 產業特刊 恐又有颱風！影響台灣機率曝 這天冷空氣報到探19度 08:142022/09/28 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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