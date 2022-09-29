歐洲地中海地震中心今天表示，南大西洋的南桑威奇群島（South Sandwich Islands）東方發生規模6.5地震。

路透社報導，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre, EMSC）又說，這起地震的震源深度為2公里。

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