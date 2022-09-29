台南市安南區一家電鍍工廠29日上午10時34分發生工安意外，來台工作5年的泰國移工「通迪」工作時，不慎遭電鍍自動線機台的機具壓中背部，消防救護人員到場時仍有意識，不料將他救出後卻意識改變，送醫前已無生命跡象。

這家電鍍工廠位在安南區和順工業區內，49歲「通迪」是名泰國籍移工，已有5年來台工作經驗，29日上午他到機台拿東西，卻遭突然掉落的機具壓傷背部，整個人摔落到管線空間內。

台南市安和消防分隊起初接獲通報有民眾手遭夾傷，趕到現場時卻發現人被機具壓傷，還有意識，救護人員為了將人移出，趕緊拆機台、清理管線空間，才將人抬出，過程中移工「通迪」都有意識反應。

不料救護人員將人抬出後，「通迪」意識突然變得模糊，救護人員緊急施予心肺復甦術急救無效，他很快失去生命跡象，趕緊將他送往永康奇美醫院急救。

台南市勞工局職安健康處表示，全案屬職安署南區職安中心轄區，但仍會派員前往視察，該公司屬30人以下小型工廠，廠內多數處理機車電鍍零件，較大的工安危險為電力與化學品，過去未發生過工安致死的職安意外。

台南市勞工局目前已請工廠停止機台作業，全案若違反職安衛生法致死，工廠除了起碼遭罰3萬元的行政罰鍰，另外涉及業務過失致死的刑責。