醫師指出肺部低劑量電腦斷層掃描檢查過程僅需10分鐘，還能提高癌症早期發現率。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

全世界或台灣肺癌都是癌症十大死因的首位，唯有早期診斷、早期治療，才有痊癒的可能性，有鑑於此，國民健康署7月1日起針對具肺癌家族史、重度吸菸史的兩大高風險族群，提供每2年1次的免費肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，台中榮總埔里分院呼籲肺癌高風險族群定期檢查追蹤。

中榮埔里分院表示，近年愈來愈多沒有吸菸的民眾罹患肺癌，推測可能和空汙、油煙等因素有關，民眾若透過肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT），檢查過程僅需10分鐘，且檢查前不用禁食和禁水，輻射量僅是傳統電腦斷層的1／5， 還能比胸部X光檢查提早5年至10年發現肺癌。

根據國健署統計，民眾不舒服就醫被診斷出肺癌，通常都太晚了，大約有6成已轉移，甚至無法手術治癒，抽菸、吸二手菸、易吸入廚房油煙、廢氣等高度空汙環境，或有其他癌症病史、近親罹患肺癌等都是高危險群，為了提高癌症早期發現率，衛福部7月1日開辦「肺癌早期偵測計畫」。

中榮埔里分院指出，LDCT自費要價5千到8千元不等，政府針對「肺癌家族史」及「重度吸菸史」，提供2年1次的免費LDCT篩。具「肺癌家族史」的50歲以上男性或45歲以上女性，「重度吸菸史」即50歲以上每年抽30包以上香菸民眾，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者；建議檢查結果異常的民眾配合醫師建議定期追蹤。