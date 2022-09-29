國民黨台北市長候選人蔣萬安日前掃街拜票時，因為人潮眾多互相推擠，一位阿嬤不慎摔倒受傷，結果此事卻遭對手操作、攻擊。國民黨立委、蔣萬安競選總幹事林奕華指出，阿嬤受傷後團隊第一時間叫救護車，並持續關心後續恢復狀況，期間低調、隱忍，以阿嬤的健康為主，「選舉再怎麼惡質，有些原則我們不會棄守！」

林奕華今（29）日在臉書表示，9月7日蔣萬安團隊前往大安區白蘭市場掃街拜票，一位阿嬤因人潮推擠跌倒受傷，蔣萬安發現後就上前握著阿嬤的手，同時比出打電話的手勢請同仁叫救護車，並持續關心阿嬤狀況。事後蔣萬安、團隊同仁也多次與阿嬤家屬聯絡，關心阿嬤的身體狀況，「我們都知道，此刻最重要的事，就是把阿嬤照料好。」

「團隊不夠周全的地方，也迅速道歉，還有，妥善調整掃街拜票的SOP，盡力避免再出意外。」不過林奕華指出，此事竟被對手操作，抹黑蔣萬安的手勢是比讚，「選舉至此，造謠扭曲已經毫無人性！」

林奕華透露，蔣萬安認為任何的澄清，都比不上阿嬤的身體健康，因此在阿嬤出院前，團隊選擇低調與隱忍，而阿嬤9月中出院後，現在才決定對外發言還原經過，「發生憾事，我們全力補救；發現錯誤，我們糾正道歉。但『政治口水中的槍林彈雨』，無益真相，也無益阿嬤健康與社會進步」。

林奕華強調，選舉再怎麼惡質，有些原則還是不會棄守，因為「善良是我們的選擇」，祈願阿嬤健康平安，快樂「呷百二」。