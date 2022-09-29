瑪利亞基金會學員使用唾液快篩試劑快篩，減少抗拒，也更便利。（瑪利亞基金會提供／馮惠宜台中傳真）

為與病毒共存，校園全面以篩代隔，但捅鼻子鼻腔式快篩實在讓小朋友感到不適，尤其是身心障礙的孩子不但不舒服，還需要老師協助操作；在台中市診所協會理事長曾崇芳居中連繫下，安特羅生物科技公司29日捐贈唾液快篩劑給瑪利亞基金會，共同守住疫情，也守護這群慢飛天使。

瑪利亞基金會在台中愛心家園有222名學童，園長陳怡君說，依照政府規定，學員每周需快篩一次，但身心障礙者對於使用鼻腔式快篩試劑的侵入式篩檢，更為敏感、抗拒，尤其孩童更是採檢不易，因此老師必須從旁協助、引導。感謝善心企業捐贈唾液快篩劑，讓快篩更方便。

台中市診所協會理事長曾崇芳表示：現在幾乎人人都有戳鼻子的經驗，但對於常需要篩檢的族群或是小朋友，鼻咽快篩造成極大的心理負擔，唾液採檢相較鼻咽檢測更方便，經臨床試驗顯示，其準確率高達90.14％，專一性也有99.61％，在現在國內疫情嚴峻正值病毒大流行時期，用唾液快篩方式能有效減低身障兒童不適感。

安特羅生物科技公司總經理張哲瑋表示，9月開學後感受唾液快篩需求增多，有感於身障者更有需求，因而本於社會關懷希望讓身心障礙者能得到良好的照顧，捐贈唾液，也藉此拋磚引玉，呼籲更多企業一同加入行列，讓善心綿延不斷。