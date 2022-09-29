八德分局四維派出所昨日下午接獲中國信託銀行行員通報疑似有詐騙案件，員警到場發現有名25歲的女子帶著女兒，女子表示在社群軟體LINE上認識1名首席投資老師，該名首席投資老師說只要將資金給他操盤便能穩賺不賠，剛開始確有小額獲利，因此對方要求匯款33萬時，女子並無覺得有異，經警方與行員聯手勸阻後，才及時打消女子的匯款念頭。

八德警分局表示，28日下午14時許接獲中國信託銀行薛姓女行員通報疑有詐騙案件，四維派出所巡佐許曜麟、警員林夢庭到場了解，發現現場有名25歲的王姓女子帶著女兒，王女稱自己在LINE認識「首席投資老師」，該名老師向其稱已幫很多人投資賺錢，將資金交給他操盤投資可穩賺不賠，王女聽信後就網路轉帳投資，剛開始時有小額獲利。

因此王女便在對方誘騙下再注入資金，該名老師並拍攝虛擬APP讓王女相信有高獲利，後來老師謊稱說資金遭國稅局扣住，要再繳納資金才能贖回，要王女再匯款33萬元，並教王女匯款時如遇警方、行員詢問以房屋要修繕為匯款理由騙警方跟行員，王女便依其指示至銀行匯款。經警方查看雙方通話紀錄，王女才改口說是要投資，警方與行員苦勸此為常見的假投資詐騙話術及手法，趕緊提供被騙案例，王女才恍然大悟自己一直在被詐騙，打消匯款念頭。

八德警分局提醒民眾，詐騙集團常利用社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，並架設虛擬APP及網站，之後再介紹高獲利、低風險的假投資消息吸引民眾投入資金，再竄改數字讓你以為真的有獲利，誘騙加大注入資金投資的詐騙手法，如遇類似穩賺不賠的高報酬投資標的更要提高警覺，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。