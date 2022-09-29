副總統賴清德（右二）期勉醫學系畢業生「要有人文素養」，醫學院更該重視「以人為本的教育」、「人權教育」。（袁庭堯攝）

國立中山大學醫學院29日揭牌，該院將採美國哈佛醫學院臨床實習模式，結盟高雄榮總、高雄長庚、台南奇美及高雄醫學院4家醫學中心作為教學醫院，也與花東高屏澎等醫療院所合作，成為高屏澎第一所具醫學院系、培育公醫的國立大學，致力改善醫療資源南北不均問題。

中山大學學士後醫學系今年3月獲衛福部核予23名公費生名額，招生名額全滿，8月1日成立醫學院，原隸屬理學院的生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所及臨床醫學科學博士學位學程，均調整至新成立的醫學院編制內。

揭牌儀式由副總統賴清德、國家人權委員會主任委員陳菊等人出席。賴清德期勉醫學系畢業生「要有人文素養」，醫學院更該重視「以人為本的教育」、「人權教育」。他表示，中山大學醫學院推動智慧醫學、精準醫療，培育服務偏鄉醫師的人才養成機制，強化次世代跨域醫學研究，整合區域資源，提升醫療服務品質，落實醫療實務，打造智慧城市，帶動南台灣醫療產業鏈發展。

國家人權委員會主任委員陳菊認為，台灣南北醫療資源失衡，高屏澎醫療人力長期不足，偏鄉醫療資源匱乏。中山大學積極籌設醫學院，結合既有的材料、資工、電機等科系研究能量，目的除了改善與縮短南北區域醫療資源差異外，更要開拓醫療領域，培育有別於傳統醫學院的跨域醫學人才。

為宣示醫療平權服務理念，中山今日同步成立「中山大學馬雅各醫療服務團」，賴清德親自授旗，鄭英耀、首任醫學院院長余明隆、後醫系主任陳彥旭接旗，共同為醫學院醫療服務團象徵意象「馬雅各之路」鎮院之畫進行揭畫儀式，宣示未來將以高雄為台灣西方醫學的起源及人文精神，以馬雅各之路為醫學教育永續發展賦予全新的生命與意義。