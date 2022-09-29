獲得績優志工的廖卓桂過世，兒子特別帶著媽媽的人形立牌上台代母接受新北市長侯友宜（左）領獎，格外令人動容。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜博士學位的警大聲明爭議，民進黨新北市長參選人林佳龍今續攻此議題，批評侯友宜陣營禁不起檢驗，侯友宜出席新北市金志獎績優志工暨團隊表揚活動致詞表示，台灣需要正向的力量，多講好話、心才會清，否則講東講西，最後會講到自己，批評別人不會讓自己更好，鼓勵才會，陽光帶來更陽光，似乎在表達對警大聲明事件的感概，並說他退休後，人生最後信念，就是到一個沒人看得到的角落當志工，跟大家在一起。

為感謝新北市所有的志工夥伴及團隊持續投入社會公益服務，新北市社會局今在3樓多功能集會堂舉行第12屆金志獎表揚典禮，侯友宜頒獎表揚6個績優志工團隊、50位績優志工、51位65歲以上耆心獎志工及20組績優志工家庭的無私貢獻。

侯友宜表示，目前新北市志工團隊已有2114隊，志工人數超過18萬人，平均每年服務時數為1800萬小時以上，疫情期間志工仍堅守崗位，用溫柔且堅持的力量守護市民，默默付出不求回報，有天好好將這些故事編成冊，留下滿滿回憶，讓志工們可以告訴下一代，分享正向的力量，呼籲更多人加入志工行列 讓志工成為社會最大的力量，才是台灣該走的路。

榮獲績優志工獎的81歲志工張淑貞，投入志願服務時間達30個年頭，服務時數更高達1萬4128小時，現為社會局文山社會福利服務中心社區關懷組組長，持續關懷社區獨居老人及弱勢家庭，更曾帶獨老從板橋搭高鐵至新竹，為長輩留下深刻且美好的回憶，也擔任國際志工日舞蹈種子老師，可謂動靜皆宜。

另名獲得績優志工的廖卓桂因過世，兒子特別帶著媽媽的人形立牌上台代母領獎，格外令人動容。

榮耀耆心獎的志工高碧真，是金山區公所志工隊的創隊志工，年資長達20年，她經常說「越忙的人時間越多」，即使要照顧家庭，仍會利用每天多餘的時間來當志工，在遇寒流時，更主動電話聯繫獨居長者，提醒注意身體禦寒，是公所的得力幫手，也深受志工夥伴們的愛戴。

社會局長張錦麗表示，「高齡」、「家庭」、「企業」與「青年」志工四大領域為新北市長期以來推動多元志願服務之重點，藉由規劃服務體驗，讓民眾有機會接觸、認識志願服務。我國現今以邁入高齡社會時代，鼓勵65歲以上長者及志工所屬家庭投入公益活動，除了讓社會人力可充分得到發揮以外，更可展現一個城市豐厚的軟實力，感謝志工朋友們不遺餘力地投入，讓新北市充滿更多溫暖、熱情和活力，使這份充滿愛的精神永遠傳承下去。