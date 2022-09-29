中國人民大學重陽研究院高級研究員何偉文29日在大陸《環球時報》撰文指出，近期一些大陸自媒體熱議「美國取消中國開發中國家地位」消息。準確地說，是美國參議院投票批准聯合國《〈關於消耗臭氧層物質的蒙特婁議定書〉吉佳利修正案》（《吉佳利修正案》Kigali Amendment）時，附加一項針對中國內容，迫使國務院向聯合國提議終止中國開發中國家地位。事實上，中國是自主開放的開發中大國，以開發中國家地位繼續堅持主動開放，努力盡到大國責任，為世界開發進步做出最大貢獻。美國應多考慮如何加強與中國的合作，而不要一天到晚對國際組織指手畫腳。

何偉文表示，美國參議院通過這個法案不能否取消中國開發中國家地位。《吉佳利修正案》是聯合國氣候大會通過的多邊文件，參加國包括美國，而且簽了字。根據法律程序，需要簽字國議會批准後對該國生效。美參議院的權力是批准抑或不批准修正案。如批准，對美國生效；如不批准，則對美國不生效。其他的事不屬於美國國會職權，無權修改聯合國這一修正案。由於中國已在該修正案被列入開發中國家名單，也已對中國生效。美參議院最多只能算立場宣示，對聯合國法律文件沒有效力。

美國惦記中國的開發中國家地位問題不是一天兩天。2019年美國貿易代表署曾致函世貿組織，要求重新界定開發中成員地位，將中國排除，結果世貿組織完全無視。因多邊機構自有章程和議事規則，美國只是成員之一，無權指揮。

何偉文認為，中國肯定屬於開發中國家，已開發國家有具體標準，包括人均GDP、社會開發水準、技術水準等。已開發國家俱樂部經濟合作發展組織（OECD）成員國人均GDP最低為2萬多美元，中國2021年人均GDP為1.25萬美元。根據聯合國2021年人類發展指數，OECD成員國均排在前35位，歸入極高開發指數一類，中國排名第77位，指數0.768，屬於高開發指數類。中國雖然是製造業大國，但從開發水準看，仍屬於第三梯隊。因此，從上述所有指標看，中國仍屬於開發中國家。

中國既然是開發中國家，當然屬於開發中國家陣營。多年來，中國與廣大開發中國家一起，在各種多邊場合共同為建立國際經濟新秩序做出重大貢獻，獲得廣大開發中國家的歡迎和支持。今後相當長一個時期，中國還將一如既往繼續做出更大貢獻。美國在國際上炒作相關話題，廣大開發中國家也不會答應。

何偉文分析，中國雖然是開發中國家，但在許多國際承諾方面，常常主動放棄開發中國家應享的差別或優惠待遇。《吉佳利修正案》是聯合國應對氣候變化的基礎性公約。在應對氣候變化問題上，中國主動提出2030年碳達峰，2060年碳中和的約束性目標。這並不是對廣大開發中國家的普遍約束性要求，而是中國主動提出。中國實現從碳達峰到碳中和的預期目標相差只有30年，而已開發國家一般預期有60年甚至更長。充分體現中國作為大國的擔當。

關貿總協定烏拉圭回合最終文件要求開發中國家平均關稅水準低於10％，中國降到了7.5％。而且經過多次主動降低關稅，2018年中國貿易加權的關稅水準已經降到4.4％，非常接近已開發國家水準。從2022年9月1日起，中國對來自多哥等16個最未開發國家98％的稅目產品實行零關稅。這也超出了世貿組織對開發中成員的要求，屬於主動開放。美國睜著那麼大的眼睛盯著中國不放，怎麼就看不到以上種種？

何偉文強調，美國看到中國作為世界第二大經濟體，經濟總量超過歐盟27國之和，製造業總量超過美日德之和，居然還是開發中國家，就左右不是滋味。但是否是已開發國家，核心標準不是總量。印度GDP總量遠超瑞士，但無人認為印度是已開發國家、瑞士是開發中國家。將來中國真正達到了已開發國家水準且GDP總量超過美國，那時美國是不是又有新的滋味了？