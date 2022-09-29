男星許仁杰被爆與同劇演員謝京穎假戲真做，不僅互動曖昧還被直擊半夜密會，不過雙方皆發聲明否認戀情，沒想到週刊卻爆料女方社區住戶提出一關鍵打臉，連元配賴心瑀的乾哥也發文怒斥：「沒想到你X的那麼沒有擔當」。

賴心瑀日前發文疑似和許仁杰撕破臉，眾親友也對她的處境感到不捨，乾嫂先在臉書PO文表示力挺，指出跟謝京穎同社區的住戶表示車道只有一個出口，不禁好奇所指的另外一個出口在哪？更要求兩人能拿出車道監視畫面自清，不要一直把別人當白癡，強調此非單純的家庭事件，光過往眾多先例，就能看出多少家庭因此破碎，兼具老婆和母親身分的自己，無法想像同樣的事情若發生在自己身上，會有多麼崩潰，不排除可能演變成另一場悲劇。

賴心瑀親友對她的處境感到不捨，先後在臉書PO文抱不平。(臉書)

乾嫂接著為賴心瑀抱不平，強調這是小姑和孩子一輩子的傷害和痛苦，婚姻裡她為了孩子除了堅強，

已經別無選擇，更揭露多少次小姑打電話給她，傾訴那些傷人的事時，擔憂怕吵到孩子還不敢哭出聲，忍不住反問：「誰給體無完膚的她溫暖？」更強調有些人不費吹灰之力就摧毁一個家庭，小姑卻要用盡力氣才能勉強站著，問不住質問：「你們的良心呢」。

賴心瑀的乾哥也轉發此則貼文，怒嗆許仁杰「沒想到你他X的那麼沒有擔當」，強調自己的老婆每天安慰關切，反觀許仁杰有時間回記者，卻始終沒對太太和小孩做出任何關心，忍不住再次嗆聲：「算什麼男人」。