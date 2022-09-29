張惠春將參與第四屆愛之日常音樂節演出。（愛之日常音樂節提供）

天后張惠妹的胞妹張惠春（Saya）將以「鬧場嘉賓」身分參與第四屆愛之日常音樂節 ，當天將「突擊」下午無懼場及晚上勇氣場的她，是唯一一位貫穿全天音樂節的藝人，她備感榮幸表示：「帶著最大的愛跟我獨特熱情 渲染著大家！到時後一定會讓大家驚喜。」

Saya前陣子受疫情影響工作暫時停擺，不過身為兩個孩子的媽，她剛好把多出來的時間都留給家人：「其實目前我還是會以孩子為重心、工作為輔，畢竟孩子的成長一輩子只有一次！」這次藉由出席愛之日常音樂節宣告重返岡位，Saya表示近期工作陸續計畫中，「請大家拭目以待」。

Saya與姊姊張惠妹長期力挺同志、關懷多元族群議題，Saya難忘某一年與好友一同參加同志遊行的盛況：「我記得那天天空飄著雨，看著上萬人一起在街道上走著，一起為婚姻平權努力著，自己有默默流下淚，真的很感動！真愛無敵！」這次配合愛之日常的主題「唯愛無懼，唯愛無敵」，張惠春預告屆時將準備一連串有關「愛」的組曲與歌迷同歡，其中自己的經典歌曲〈愛最大〉，將重新演繹盼能與在場的同志朋友掀共鳴，「〈愛最大〉這首歌雖然闡述的是年輕時的愛，但我認為 只要是愛，不管以何種模式出現，都應該被祝福 、被關懷」。

第四屆愛之日常音樂節將於10月15日在台北流行音樂中心隆重登場，繼先前一口氣公布多為大咖金曲級歌手萬芳、艾怡良、HUSH、郭靜、戴愛玲、許富凱、曹雅雯、告五人、壞特？te、理想混蛋、浮花樂隊等多位金曲級歌手將連袂登台演出後，主辦單位今無預警釋出最新表演嘉賓張惠春助陣，令樂迷驚喜萬分。