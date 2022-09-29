侯友宜表揚攔阻詐騙有功的金融機構及超商人員。（王揚傑攝）

侯友宜主持警政工作會報。（王揚傑攝）

新北市警察局今（29）日舉行警政工作會報，由市長侯友宜主持，會前表揚攔阻詐騙有功的金融機構行員及超商店員，並宣布與多家美髮產業業者組成「新北打詐隊」，致贈阻詐有功人員終身貴賓卡，持卡至「曼都國際」、「小林髮廊」、「名留集團」、「莊大衛概念沙龍」、「黛妮髮廊」、「登少姿造型沙龍」等知名連鎖門市消費均享85折優惠，且可無限期使用，除獎勵攔阻詐騙有功的金融機構及超商員工外，也宣示打詐永不停歇。

今天警政工作會報共應表揚129位阻詐有功人員，其中34人到場接受侯友宜親自表揚，獲頒感謝狀、超商禮券卡及打詐貴賓卡1張。侯友宜表示，詐騙案件層出不窮，手法不斷翻新，很多被害人被騙而不自知，所以要謝謝受表揚的有功人員，讓新北市民被詐騙的損失減少。

新北市警局表示，據統計，新北市8月分攔阻詐騙6715萬8242元，今年到目前為止，已攔阻超過3億5000萬元，較去年2億3000餘萬高出許多，可見金融機構協助阻詐的重要。「新北打詐隊」會持續結合各大團體、百工百業執行防詐宣導，且為擴大網路宣導，讓大家能即時迅速獲得各類防詐騙資訊。

另外，選舉剩下不到兩個月，侯友宜要求警察同仁對選前治安絕不能輕忽，除做好查賄制暴外，捍衛新北市的治安不可受到選舉的影響，警察的職責是守護人民的安全，讓治安穩定，在選舉過程中「保護合法、取締非法、制裁暴力」，捍衛警察的尊嚴，嚴守行政中立。