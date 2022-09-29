央行總裁楊金龍今天在立法院答詢時表示，今年美元指數創20年新高，此波升值是受到FED升息影響，從FED路徑圖研判，今年FED還會再升息2次約5碼，而明年首季可能再升息1碼接著就會停止升息，屆時可能股匯穩定度會比較好。而2024年FED可能降息3碼，2025年再降息4碼。

至於立委關切，今年韓元貶幅大於新台幣，楊金龍點出3項因素：韓元貶值受電子股影響，其次外資在韓國的公債市場介入很深，最後是今年初以來南韓貿易是逆差，經濟表現疲弱。

楊金龍指出，由於美元為最主要國際準備貨幣，美國Fed的貨幣政策與美元走勢及全球金融循環(Global Financial Cycle)擴張或緊縮明顯相關；今年以來Fed為抑制高通膨而加速緊縮貨幣政策，美債殖利率急遽上揚、美元大幅升值，導致全球金融市場出現去槓桿化(deleveraging)，金融循環轉為緊縮，股市等風險性資產價格出現大幅修正，各國貨幣對美元多呈貶值。

楊金龍強調，央行貨幣政策不是關起門來決定，應是動態的不是靜態的。而最主要考量因素是CPI和GDP。