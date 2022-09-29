空氣品質除PM2.0，臭氧也是重要指標，減少產生臭氧的揮發性有機物更是重要任務。新北市環保局與地方企業「聯賓塑膠股份有限公司」及「台箔科技股份有限公司」簽署「推動揮發性有機物減量」合作備忘錄，兩家民間企業將成為減量示範廠的領頭羊，除承諾持續推動揮發性有機物減量，也將傳承改造經驗予其他企業，為空氣品質盡心力。

環保局副局長朱益君表示，新北市多年來為提升空氣品質推動各項管制措施，如燃煤工業鍋爐退廠、輔導瀝青業燃料由燃油轉為燃氣、畫設空氣品質維護區等等，使新北市PM2.5年平均濃度自2018年的15.3µg／m3降至2022年8月的10.4µg／m3，已符合國家空氣品質標準(15µg／m3)，已從三級防制區提升至二級防制區。

不過臭氧八小時平均值，目前全國除宜蘭及花東地區符合二級防制區外，其餘縣市仍皆被列為三級防制區，尚未符合國家標準(年平均濃度60ppb)，有努力空間。

朱益君說，產生臭氧的前驅物之一是揮發性有機物，推動揮發性有機物減量勢在必行，環保局改變以往傳統稽查手段管制模式，改採產官合作的方式，從輔導企業自主源頭減量著手。

聯賓塑膠股份有限公司董事長江勝吉表示，公司主要從事凹版印刷製程，身為新北市在地企業的一份子，配合環保局汙染減量政策責無旁貸，環保局給予了許多指導與建議，目前已採用蓄熱式焚化處理設備作為揮發性有機物防制設備，更全面改善前端汙染收集方式達到密閉負壓收集，將整體污染削減率提升至95％以上，預估每年揮發性有機物削減量可達360公噸。

「台箔科技股份有限公司」負責人彭大騰則提到，中小型企業在汙染收集防制所投注的資金壓力相當龐大，而有環保局從旁輔導申請防制設備空污費減免，及提供低碳永續家園專案貸款資訊，大大紓解了經濟壓力。公司預估每年揮發性有機物削減量可達100公噸，這對企業而言是值得的投資。