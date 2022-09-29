出國旅遊禁團令終於解除，行政院今（29）日正式宣佈，入境旅客自10月13日起放寬為0＋7新制、取消居家檢疫，並解除旅遊業者組團禁令，各大旅行社紛紛上架準備已久的團體旅遊商品搶客。雄獅旅遊表示，包含日韓、東南亞、美加、歐洲等商品皆已上架販售，並開賣解封特惠團體旅遊商品，每人最低價起2萬元有找，且為慶祝解封，雄獅旅遊更在即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品就可享免費辦理護照服務，現省1800元。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從台灣政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，占比約49％，其次分別是歐洲19％及東南亞8％；國際機票銷量也有成長，銷量前5名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。

另外，雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等；其中，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問，加上雄獅東京公司備援，提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓赴日旅遊更安心。

雄獅旅遊即日起開賣團體旅遊商品，並於官網推出解封特惠專區。目前正夯的日韓旅遊，「解封首爾時尚購物小旅行4日」，搭乘松山－金浦來回班機，大啖懷念的韓國美食，每人1萬9900元起；國人最愛的日本有「旅天下解封冬季北海道函館5日」，保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低2萬9900元起。

除了日韓有優惠，「解封經典享趣輕奢華泰國5日」每人最低2萬9999元起，保證無購物行程、入住1晚文華東方酒店，再加碼送價值1200元泰國觀光簽證費用；長程線的「解封特選法國聖誕市集直飛8日」，除了艾菲爾鐵塔、蒙馬特、凱旋門等景點行程外，還可逛逛充滿濃厚過節氣氛的聖誕市集。

星宇航空10月28日首航飛沖繩、札幌，雄獅也推出「星宇首航沖繩4日」安排波之上神宮、美麗海水族館、沖繩世界文化王國村等景點，全程入住新開幕的沖繩嘉新酒店，就位在繁華熱鬧的那霸國際通上；「北海道星野渡假村、三大蟹溫泉5日」保證入住1晚星野TOMAMU渡假村飯店，以及三大螃蟹日式涮涮鍋吃到飽，特別安排美瑛的白金青池，以及大雪山國立公園的黑岳空中纜車，欣賞北海道美麗的秋季楓紅美景。

自由行則推薦「酷遊首爾乙支路高爺公寓自由行5日」，2人成行每人最低價1萬0999元起，加贈交通卡及5日Wi-Fi；「旅天下解封沖繩虎航自由行4日」每人最低價1萬8499元起，包含來回機票、機上餐食、來回20公斤託運行李、市區飯店住宿等；「特選法瑞德機加酒10日」每人最低價5萬9900元起，另可以半價優惠加購原價760歐元的當地行程。

雄獅旅遊同時推出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，即日起至11月30日報名付訂雄獅指定國外團體行程商品，只要在2023年3月20日前出發（春節及228連假前指定日期不適用，促銷商品除外），就可享免費辦理護照服務，現省1800元，活動名額無上限。

可樂旅遊海外團體遊程也將全面上架，包含國人最愛的東北亞、熱帶風情的東南亞及海島，抑或令人傾心嚮往的澳洲、歐洲等一應俱全，可樂旅遊表示，睽違3年的旅遊計畫再度納入行程表中，自上週宣布第一階段鬆綁政策，祭出海外自由行9折起優惠專案，短短7日內使用優惠折扣的旅客已破萬人，以日本、韓國、泰國、新加坡尤其受歡迎，可樂旅遊觀察市場熱度需求，也延伸規劃在團體遊程上，亞洲短線以4至5天、歐美長線以9至12天為主，而市場限量且獨具特色的冰島極光玻璃屋、土耳其熱氣球皆有保證席次，遊程規劃10月25日以後出發，最低2萬3888元起。

可樂旅遊表示，長天數旅行已全數回歸，尤其推薦土耳其，選用土航直飛，包含餐食、交通接駁、5大世界遺產景點、當地口碑住宿及國際5星飯店，指定行程還可搭乘熱氣球，10天最低5萬4900元起。