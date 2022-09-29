北市林森北路公寓失火「竄火舌濃煙」 消防急出動 12:442022/09/29 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市林森北路一棟公寓29日中午發生火警，現場竄出大量濃煙。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市林森北路一棟公寓29日中午發生火警，明顯火舌與濃煙竄出窗外，燻黑外牆。（翻攝照片） 台北市中山區林森北路一棟公寓今（29日）中午12時許發生火警，據報，該處4樓竄出大量濃煙，還竄出明顯火舌，消防隊獲報後緊急出動人車前往現場確認，火勢於12時37分順利撲滅，並無人員受困，詳細失火情況仍待進一步釐清。 北市林森北路一棟公寓29日中午發生火警，明顯火舌與濃煙竄出窗外（翻攝照片） 北市林森北路一棟公寓29日中午發生火警。（翻攝照片） 五股垃圾山變夏綠地 廢棄物清除處理公會挺侯友宜 北市漲公有停車費 最高每小時150元 綠營年底大翻車！媒體人預言「這3都」全面潰敗 他大贏40萬票 #北市 #林森北路 #失火 #火警 #濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市推安居樂業計畫 綠營不滿：動千萬預算行銷 11:062022/09/29 政治 警大聲明爭議 林佳龍：侯陣營禁不起檢驗 11:292022/09/29 政治 NCC罰周玉蔻辣新聞40萬 他曝背後黑幕：靠「這招」就賺回來 09:472022/09/29 政治 徐巧芯忍無可忍！怒揭NCC罰周玉蔻40萬真相 8000網友全暴動了 10:322022/09/29 政治 台東住宅起火狂燒煙霧瀰漫 隔壁鄰居嚇到癱軟 12:572022/09/29 社會 藍市議員參選人NCC潑綠漆 抗議「腦中眼中都是綠色」 10:052022/09/29 政治 陳時中自喻「龜兔賽跑」 徐巧芯踢館開嗆85字 07:502022/09/29 政治 教育局長站台黃珊珊挨轟行政不中立 柯文哲說要查一查 11:322022/09/29 政治 新北轉型輔導 帶動30萬企業升級 04:102022/09/29 地方新聞 參選人質疑海光爆炸案勞檢 市府：並無未詳細勞檢情事 12:562022/09/29 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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