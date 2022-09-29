北市林森北路一棟公寓29日中午發生火警，明顯火舌與濃煙竄出窗外，燻黑外牆。（翻攝照片）

台北市中山區林森北路一棟公寓今（29日）中午12時許發生火警，據報，該處4樓竄出大量濃煙，還竄出明顯火舌，消防隊獲報後緊急出動人車前往現場確認，火勢於12時37分順利撲滅，並無人員受困，詳細失火情況仍待進一步釐清。

北市林森北路一棟公寓29日中午發生火警，明顯火舌與濃煙竄出窗外（翻攝照片）