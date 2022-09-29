義大利25日的國會大選結果出爐，由「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）主導的中右翼聯盟囊括了逾40％選票，大勝其他黨派，可望在參眾兩院席次皆過半。兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）將成為義大利首位女總理，這兩天一支梅洛尼的舊影片被挖出，面對法國總統的對義大利的批評，梅洛尼強力回擊點出許多國際血淋淋的現實事件，正在社群網路上瘋傳。

4年前，馬克宏曾批評義大利這個國家噁心、憤世忌俗、不負責任，而義大利媒體開始報導：「馬克宏說我們不負責任」，對此梅洛尼當時這樣回擊，

「義大利跟利比亞格達費（Muammar Gaddafi）交好石油天然氣合作，所以你炸爛了他們，創造了一大難民送到我們國家，還派憲兵在義法交界遣返難民。」

「法國在14個非洲國家發行貨幣、連貨幣鑄造費用都要跟他們要，強取豪奪非洲資源，在尼日（Niger）卻雇用童工去開發稀土資源，開採法國30%核電用的鈾（Uranium），而尼日！90%的人民沒有電力！」

「而你法國卻還想教訓我們義大利，非洲人因為你們才放棄他們的大陸，真正的解決辦法不是把他們帶到歐洲！是協助他們自一些歐洲人（法國）當中解救出來。」

「我們才不會接受你們的指指點點，聽清楚沒有。」

英國軍事智庫國際戰略研究所（IISS）2019年的資料顯示法國在非洲的軍事部署。（The Military Balance 2019, IISS）
英國軍事智庫國際戰略研究所（IISS）2019年的資料顯示法國在非洲的軍事部署。（The Military Balance 2019, IISS）
義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）2018年11月12日原始高解析影片，義大利語無字幕。（YouTube）

文章來源：Meloni slammed ‘disgusting’ Macron, accused him of impoverishing Africa and causing migration crisis in epic speech
等等 你講的到底是誰？ 歐盟議員狂酸俄羅斯是個奇怪的國家
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影》北溪管線爆破疑雲 兇手難道是你？
#義大利 #法國 #梅洛尼 #馬克宏 #女總理