義大利25日的國會大選結果出爐，由「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）主導的中右翼聯盟囊括了逾40％選票，大勝其他黨派，可望在參眾兩院席次皆過半。兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）將成為義大利首位女總理，這兩天一支梅洛尼的舊影片被挖出，面對法國總統的對義大利的批評，梅洛尼強力回擊點出許多國際血淋淋的現實事件，正在社群網路上瘋傳。

The new Italian Prime Minister, Georgia Meloni, telling the world what she really thinks of French President Macron.



The next EU meeting will be interesting.



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pic.twitter.com/GKbcxjvu6s — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 28, 2022

4年前，馬克宏曾批評義大利這個國家噁心、憤世忌俗、不負責任，而義大利媒體開始報導：「馬克宏說我們不負責任」，對此梅洛尼當時這樣回擊，

「義大利跟利比亞格達費（Muammar Gaddafi）交好石油天然氣合作，所以你炸爛了他們，創造了一大難民送到我們國家，還派憲兵在義法交界遣返難民。」

「法國在14個非洲國家發行貨幣、連貨幣鑄造費用都要跟他們要，強取豪奪非洲資源，在尼日（Niger）卻雇用童工去開發稀土資源，開採法國30%核電用的鈾（Uranium），而尼日！90%的人民沒有電力！」

「而你法國卻還想教訓我們義大利，非洲人因為你們才放棄他們的大陸，真正的解決辦法不是把他們帶到歐洲！是協助他們自一些歐洲人（法國）當中解救出來。」

「我們才不會接受你們的指指點點，聽清楚沒有。」

英國軍事智庫國際戰略研究所（IISS）2019年的資料顯示法國在非洲的軍事部署。（The Military Balance 2019, IISS）