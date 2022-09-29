學生用水彩筆小心翼翼地將幼蟲放在葉子上。（李奇叡攝）

螢火蟲幼蟲得以安靜舒適地在棲地成長。（李奇叡攝）

新北市農業局輔導新北市農會打造文山農場螢火蟲復育基地。（李奇叡攝）

新北市近郊也可以賞螢！在新北市農業局輔導下，新北市農會在新店區文山農場打造螢火蟲復育棲地，今日一早邀請在地屈尺國小、靜心中學師生，參與螢火蟲幼蟲野放活動，用水彩筆小心翼翼地將幼蟲放在葉子上，盼藉此活動將生態保育教育理念，向下扎根，不少學生都直呼有趣，也學到很多知識。

新北市農會所轄新店區文山農場佔地約21公頃，在農業局輔導下轉型友善耕作，因此擁有多元豐富的原生動植物及昆蟲，今年更在農業局協助下，改善農場供水設備，並廣植穗花棋盤腳、盤龍木等喜愛潮濕環境的台灣原生樹種，藉由落葉形成林下腐質層，提供螢火蟲最佳繁衍及棲息環境，儼然成為螢火蟲的庇護所。

今日活動在新北市農業局副局長徐開宇、屈尺國小、靜心中學師生及螢火蟲專家林衍德見證下，順利地將3000隻黑翅螢陸生螢火蟲幼蟲野放，讓這群螢火蟲幼蟲得以安靜舒適地在棲地成長，明年四月春季就是螢火蟲大發生期，屆時民眾在近郊就能觀賞「星光大道」。

參與活動的學生們，第一次看見螢火蟲幼蟲難掩興奮，而活動中不但認識螢火蟲的習性和特色，更親眼看到螢火蟲幼蟲在草地上覓食，了解守護環境的重要，才能給螢火蟲幼蟲們一個安全且舒適的環境長大。

新北市農業局長李玟表示，螢火蟲需要生長在乾淨無污染的環境，是非常重要的生態指標生物，新北推動友善田園區域計畫，結合農業生產與環境生態的理念推展友善農業，並攜手新北市農會，於文山農場辦理螢火蟲棲地維護與營造，活化當地生態，達到農業生產與生物多樣性共存。