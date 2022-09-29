102歲林奶奶平常坐輪椅行動，見到大家相當開心，站起來表演「走」秀。（潘虹恩攝）

103歲的劉奶奶保養得宜，身材苗條且氣色很好。（潘虹恩攝）

重陽佳節將至，大里區公所除了配合台中市政府發放重陽敬老金予65歲以上市民，大里區區長鄭正忠也於29日上午率員拜訪區內3位百歲人瑞，偕同各里里長到府關心長輩近況，並致贈重陽敬老金1萬元及敬賀禮品，以表達關懷與祝賀。

鄭正忠表示，大里區年滿65歲以上市民（含年滿55歲之原住民）約有2萬9000人，其中百歲人瑞有19位（滿百4名、逾百15名），可見大里是個人文豐沛的宜居城市；除代表台中市政府發放1萬元的重陽敬老禮金外，也代表總統府致贈金鎖片及敬老狀等敬賀禮品，祝福長輩長壽、健康。

鄭正忠與新里里長何世琦先前往劉奶奶府中贈禮，101歲的劉奶奶身體健康，據其兒子表示，奶奶以前的事都記的清楚，也喜歡去「舊厝」走走；接著前往林奶奶家中，新仁里里長陳正恭到場祝賀，102歲林奶奶平常坐輪椅行動，見到大家更開心站起來表演「走」秀，在家中走了一圈；終點站由金城里里長潘國琦帶領拜訪劉奶奶，103歲的劉奶奶保養得宜，身材苗條且氣色很好。

鄭正忠進一步補充，為宏揚敬老美德，只要設籍於台中市滿6個月並實際居住本市的百歲人瑞，台中市政府每月會發放6000元敬老津貼，盼讓長輩擁有安定生活。

大里區公所表示，針對大里區的獨居長輩，區公所志工每月都會親自拜訪，與長輩噓寒問暖、關心長輩身體狀況及心理狀況，並發送社會局提供的口罩、生日禮袋等，在不同節日也會結合民間資源一同贈禮，陪長輩過佳節。

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