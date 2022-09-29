高雄市孫姓男子假冒整形醫師，透過通訊軟體Line詐騙楊姓女子，騙得診療費用2.2萬元新台幣。楊女截圖後狀告孫男詐欺。橋頭地院審理後，依詐欺取財罪判處孫男有期徒刑3月，並追徵其詐騙所得。

孫姓男子於2020年2月利用Line詐騙楊姓女子，孫男還聲稱：「我比較討厭當時當醫師時，有些年輕媽媽帶著小孩來微整」、「我的醫師執照也在錢包裡面」等語，明示自己擁有醫師身分，取信楊女。

孫男於2020年3月答應要幫楊女作消脂針手術時，並表示要叫貨了，要幫楊女打小腿，要求楊女匯款2.2萬元給他。楊女信以為真，上當匯款。楊女後來察覺被騙，以手機截圖的證據提告孫男詐欺。

孫男主張，他並沒有騙人，有說要幫楊女轉介給朋友做手術，但被楊女拒絕。

法官審理後認為，孫男正值壯年，但卻不思考正當的賺錢手法，假冒醫師騙人錢財。由於孫男在案發後尚未賠償金錢給楊女，考慮其大學畢業與經濟程度，依詐欺取財罪，判處孫男有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。