國民黨台北市長參選人蔣萬安9月初赴白蘭市場掃街拜票，過程中有位9旬阿嬤被掃街人潮碰撞慘跌，後續處理遭綠營質疑處理不佳。對此，蔣萬安競選團隊競選總幹事林奕華29日透露，阿嬤已在9月中出院，批評對手將當時蔣萬安比「打電話叫救護車」曲解成比「讚」，直言選舉造謠扭曲已毫無人性。

林奕華稍早在臉書還原當時狀況，稱阿嬤倒地後眾人一陣驚呼，蔣隨即上前握著阿嬤的手，比出打電話手勢，示意同仁盡快叫救護車，此前蔣一直握著阿嬤的手，聽阿嬤說話，也多次問現場同仁救護車聯絡的狀況，待救護車到後，她也被指派跟著救護人員一起到醫院照顧阿嬤。

林奕華表示，事發後蔣萬安在接近中午時分到醫院探望阿嬤，第二天也持續關心，之後辦公室同仁多次與阿嬤家屬聯繫，掌握阿嬤身體狀況。這時最重要的就是把阿嬤照料好，同時團隊對於不夠周全的地方都迅速道歉，並妥善調整掃街拜票SOP，盡力避免再出意外。

林不滿指出，她觀察到有對手操作此事、抹黑蔣萬安，最過份的就是把蔣比出的打電話叫救護車的手勢曲解為比「讚」。她質疑，阿嬤受傷是一件憾事，選舉至此造謠扭曲已經毫無人性，但蔣萬安認為阿嬤出院前要選擇低調，因為任何澄清，都比不上阿嬤健康無恙，「善良是我們的選擇」。

林奕華說，阿嬤9月中出院後，她們現在才對外發言還原經過，對於發生憾事他們都全力補救，發現錯誤也糾正道歉，但政治口水中的槍林彈雨無益真相，也無益阿嬤健康與社會進步，但無論選舉再怎麼惡質，有些原則不會棄守，比如善良」；蔣萬安也在這篇文下面留言，一心一意只希望阿嬤平安，當下再多惡質抹黑都會過去，重要的是阿嬤身體健康。