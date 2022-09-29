詐騙集團麥攔來，台中市警察局第二分局透過「警銀聯阻防詐」自7月1日迄今成功阻詐19件，金額達1621萬元，相較110年全年成績：阻詐19件，共1563萬餘元，短短3個月，有4倍成效；台中市警察局長蔡蒼柏也特別於日前到場向銀行經理及行員致謝，並致贈中警阻詐熊、禮品及感謝狀，感謝行員為警民合作做出最佳示範。

二分局立人派出所員警日前接獲永豐銀行北台中分行通報，一名46歲劉姓婦人欲轉帳美金7萬元（相當於新台幣222萬餘元）至澳洲某帳戶做海外紅酒投資，但對投資標的卻一無所知，就連介紹人盧姓鄰居對於相關資訊也是一問三不知，所幸在警方耐心勸說下，成功讓劉婦打消匯款念頭。

蔡蒼柏偕同二分局長陳家銘，27日下午親自到永豐銀行北台中分行，致贈中警阻詐熊、禮品及感謝狀，感謝行員即時通報，才能讓員警於第一時間介入，避免民眾落入詐騙集團圈套，守護市民荷包。

蔡蒼柏表示，在警方及金融機構的同心協力下，截至今（111）年8月底，台中市攔阻詐騙金額達2億7228萬餘元，7月份及8月份更分別達6737萬餘元及9804萬餘元，攔阻成效卓越，期盼行員只要發現民眾有異常提、匯款情事，能主動關懷並通報警方，藉由警銀合作，落實防患詐騙於未然。